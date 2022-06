Extrémne sucho: Podľa SHMÚ sa nachádza na vyše tretine Slovenska

Bratislava 27. júna (TASR) - Aktuálne sa extrémne sucho nachádza na vyše tretine Slovenska. Najhoršia situácia je na východnom a miestami aj na strednom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza na 99,5 percenta celkovej plochy. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



"Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom nezmenila a naďalej prevládajú na Slovensku mierne suché až extrémne suché podmienky," uviedli meteorológovia. Normálne vlahové podmienky sú podľa nich len na juhozápade Slovenska, konkrétne na 20 staniciach. Mierne vlhko je v Bratislave, na Kolibe a na letisku. Veľmi sucho je podľa SHMÚ v Rimavskej Sobote, Čaklove a Milhostove-Trebišove. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Bardejove, okolo mínus 150 milimetrov. Okolo mínus 140 milimetrov zrážok chýba v Podolínci, Švedlári a Prešove.



Zároveň sa počas júna vyskytli teploty nad 30 stupňov Celzia, a to aj v takých oblastiach, ktoré sú chladnejšie. "Stalo sa to napríklad aj na Kysuciach, na Orave, ale aj na úpätí Tatier a takmer na celom území východného Slovenska. V uvádzaných severnejšie situovaných oblastiach boli zaznamenané v období od 1. júna do 26. júna väčšinou jeden až dva, prípadne až tri tropické dni," poukázali meteorológovia.



V južnejších oblastiach Slovenska bolo zatiaľ v júni viac tropických dní. V Slovenskom Grobe a Somotore mali desať tropických dní. V Dolných Plachtinciach ich bolo 11.