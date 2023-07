Exzamestnanec UK M.Trizna dostal za korupciu podmienku i peňažný trest

Pezinok 21. júla (TASR) - Bývalý zamestnanec Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Milan Trizna dostal za prijímanie úplatku trojročný podmienečný trest odňatia slobody so štvorročnou skúšobnou dobou. Musí zaplatiť aj 8000 eur. V piatok o tom rozhodol samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý schválil dohodu uzavretú medzi Triznom a prokurátorom. Rozhodnutie je právoplatné.



V skúšobnej dobe sa musí Trizna podrobiť aj probačnému dohľadu. Má tiež povinnosť absolvovať výchovný program, súčasťou ktorého je i účasť na pojednávaniach ŠTS týkajúcich sa korupcie. V prípade nezaplatenia peňažného trestu by si musel odpykať náhradný trest v podobe štyroch mesiacov väzenia.



"Odsúdenému bol uložený maximálny možný podmienečný trest odňatia slobody, aký vôbec zákon umožňuje," povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Jenčík s tým, že prokuratúra nepristúpila k mimoriadnemu zníženiu trestu.



Trizna po skončení verejného zasadnutia na otázky médií neodpovedal. "Rozhodnutie vnímame ako spravodlivé a zákonné," povedala jeho obhajkyňa Jitka Hasíková.



Návrh na schválenie dohody pre zločin prijímania úplatku podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na súd 6. júla. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zadržal Triznu 19. apríla pri preberaní úplatku vo výške 20.000 eur. Vyžiadal si ho v súvislosti s preberacím konaním vykonaných stavebných prác na Prírodovedeckej fakulte a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Trizna bol v minulosti dekanom jednej z fakúlt UK v Bratislave.



Prokurátor priblížil, že Triznovu žiadosť o úplatok nahlásil majiteľ stavebnej firmy. Vyšetrovanie malo rýchly priebeh. "Krátko na to, ako sa nám agent ozval, boli použité informačno-technické prostriedky. Celé žiadanie úplatku a jeho prevzatie bolo okamžite zadokumentované," priblížil prokurátor.



Univerzita Komenského v Bratislave rešpektuje rozhodnutie súdu a berie ho na vedomie. "V súčasnosti už nejde o nášho zamestnanca," uviedla hovorkyňa univerzity Lenka Miller. Doplnila, že univerzita aj v reakcii na tento prípad zaviedla opatrenia na predchádzanie korupcie. "V kampani sme akademickú obec informovali, ako postupovať, keď sa stretne s korupčným správaním a ustanovili sme zodpovednú osobu pre nahlasovanie protispoločenskej činnosti," podotkla.