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F. Kuffa: Európska komisia by mohla mať pri zonáciách problém
Podmienky Plánu obnovy a odolnosti SR podľa neho nie sú splnené.
Autor TASR
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Bratislava 2. júla (TASR) - Európska komisia by mohla mať pri zonáciách národných parkov problém. Nie však pri samotnom obsahu zonácií, ale v súvislosti s bodom uznesenia vlády, ktoré sa do dokumentu dostalo ako pripomienka. V relácii Slovenského rozhlasu Z prvej ruky to uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. Podmienky Plánu obnovy a odolnosti SR podľa neho nie sú splnené. Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Tamara Stohlová (PS) poukázala, že za rok nikto z envirorezortu nebol schopný zaručiť, aby zonácia národných parkov spĺňala kritériá plánu obnovy.
„Ja som to svojím spôsobom už aj komunikoval s mojou kolegyňou, štátnou tajomníčkou Sabelovou, kde som ju upozornil na to, že jedno zo znení toho uznesenia hovorí o tom, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom, čo od začiatku nám avizovala Európska komisia, že toto vníma ako problém. Čiže pre mňa to je normálne nonsens a veľké prekvapenie, že včera na vláde sa udiala takáto vec,“ vyhlásil Kuffa.
Stohlová označila za nezmysel, že sa minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) alebo samotný Kuffa tvária, že nevedia, ako sa kritériá do plánu obnovy dostali. „Bol pri tom pán minister Taraba a bolo to pred rokom. A za rok nikto z predstaviteľov ministerstva nebol schopný zaručiť alebo zabezpečiť teda, aby tá zonácia kritériá spĺňala, napriek tomu, že je na to naviazaných takmer pol miliardy eur,“ myslí si.
Stohlová v tlačovom vyhlásení vo štvrtok popoludní vyzvala vládu, aby bezodkladne informovala verejnosť o schválených pripomienkach. „Potrebujeme vedieť, či naozaj zbabrali zonácie do takej miery, že budeme musieť platiť pokutu za zvrátenie už vyplateného míľnika plánu obnovy. Okrem toho stále platí, že je v stávke aj 453 miliónov eur z ôsmej žiadosti o platbu, ktoré sú naviazané práve na schválené zonácie a deviata žiadosť. Tieto žiadosti ešte vyplatené neboli,“ uviedla.
„Ja som to svojím spôsobom už aj komunikoval s mojou kolegyňou, štátnou tajomníčkou Sabelovou, kde som ju upozornil na to, že jedno zo znení toho uznesenia hovorí o tom, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod štátnym podnikom, čo od začiatku nám avizovala Európska komisia, že toto vníma ako problém. Čiže pre mňa to je normálne nonsens a veľké prekvapenie, že včera na vláde sa udiala takáto vec,“ vyhlásil Kuffa.
Stohlová označila za nezmysel, že sa minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) alebo samotný Kuffa tvária, že nevedia, ako sa kritériá do plánu obnovy dostali. „Bol pri tom pán minister Taraba a bolo to pred rokom. A za rok nikto z predstaviteľov ministerstva nebol schopný zaručiť alebo zabezpečiť teda, aby tá zonácia kritériá spĺňala, napriek tomu, že je na to naviazaných takmer pol miliardy eur,“ myslí si.
Stohlová v tlačovom vyhlásení vo štvrtok popoludní vyzvala vládu, aby bezodkladne informovala verejnosť o schválených pripomienkach. „Potrebujeme vedieť, či naozaj zbabrali zonácie do takej miery, že budeme musieť platiť pokutu za zvrátenie už vyplateného míľnika plánu obnovy. Okrem toho stále platí, že je v stávke aj 453 miliónov eur z ôsmej žiadosti o platbu, ktoré sú naviazané práve na schválené zonácie a deviata žiadosť. Tieto žiadosti ešte vyplatené neboli,“ uviedla.