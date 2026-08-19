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F. Kuffa skončil na čele dvoch rezortných komisií
Ako Kuffa vo videu poukázal, na čelo delimitačnej komisie minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) vymenoval generálneho tajomníka služobného úradu Mareka Chovana.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 19. augusta (TASR) - Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa skončil na čele delimitačnej komisie, i ako predseda komisie pre predkupné právo štátu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti.
Štátny tajomník pre TASR spresnil, ide o komisiu pre uplatňovanie predkupného práva štátu a medzirezortnú komisiu k prechodu pozemkov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch a súvisiaceho majetku do správy správ národných parkov.
Ako Kuffa vo videu poukázal, na čelo delimitačnej komisie minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) vymenoval generálneho tajomníka služobného úradu Mareka Chovana.
„Teraz sa možnože tak lepšie začína skladať tá mozaika, prečo minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) svojho času Chovana tak vychválil. No tak asi si doťahujú nejaké veci do konca, ktoré v podstate na našich interných stretnutiach prezentoval on, a ešte jedna taká postavička z radov Lesov SR,“ naznačoval Kuffa vo videu, no ďalšie detaily neuviedol.
Štátny tajomník zároveň potvrdil, že na stredajšom rokovaní vlády nebol envirorezort zastúpený. Ministra podľa neho nezastupoval žiadny štátny tajomník. Tento postup nepovažuje za štandardný.
Štátny tajomník pre TASR spresnil, ide o komisiu pre uplatňovanie predkupného práva štátu a medzirezortnú komisiu k prechodu pozemkov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch a súvisiaceho majetku do správy správ národných parkov.
Ako Kuffa vo videu poukázal, na čelo delimitačnej komisie minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) vymenoval generálneho tajomníka služobného úradu Mareka Chovana.
„Teraz sa možnože tak lepšie začína skladať tá mozaika, prečo minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) svojho času Chovana tak vychválil. No tak asi si doťahujú nejaké veci do konca, ktoré v podstate na našich interných stretnutiach prezentoval on, a ešte jedna taká postavička z radov Lesov SR,“ naznačoval Kuffa vo videu, no ďalšie detaily neuviedol.
Štátny tajomník zároveň potvrdil, že na stredajšom rokovaní vlády nebol envirorezort zastúpený. Ministra podľa neho nezastupoval žiadny štátny tajomník. Tento postup nepovažuje za štandardný.