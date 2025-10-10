< sekcia Slovensko
F. Kuffa: ŠOP vydala červené knihy venované vtákom a bezstavovcom
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR vydala dve červené knihy ohrozených druhov. Venované sú vtákom a ohrozeným a vzácnym druhom rastlín, húb a živočíchov Slovenska. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa. Ich vydanie považuje za veľký míľnik v ochrane prírody.
Celkovo bude červených kníh šesť. „Momentálne uzreli svetlo sveta dve a do konca roka by ešte mali vyjsť cicavce. Každý druh tam má svoj popis, svoju fotografiu, areál rozšírenia,“ podotkol Kuffa. Dodal, že v prípade červenej knihy o bezstavovcoch ide o prvé vydanie v ére samostatnosti Slovenska.
Z kníh bude podľa Kuffu dostupných niekoľko výtlačkov na predaj. „ŠOP by sa mala venovať práve takýmto osvetovým činnostiam,“ poznamenal.
Zoznamy ohrozených rastlín a živočíchov sú dokumentom pre nastavenie a realizáciu ochrany prírody, keďže obsahujú kategorizáciu druhov podľa stupňa ohrozenosti. Pre širšiu odbornú aj laickú verejnosť slúžia práve červené knihy, ktoré obsahujú podrobnejšie informácie o jednotlivých druhoch. Najčastejšie ide o kategórie najviac ohrozených skupín organizmov.
