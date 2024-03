F. Kuffa: SR sa pridá k Rumunsku, ktoré chce znížiť ochranu medveďa

Bratislava 20. marca (TASR) - Slovensko sa pridá k Rumunsku, ktoré chce znížiť ochranu medveďa. Po rokovaní vlády o tom informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa. Rumunsko chce zmenu priniesť na rokovanie ministrov životného prostredia, ktoré sa uskutoční 25. marca.



Európska smernica, ktorá pokladá medveďa za chráneného, je podľa Kuffu nevyhovujúca. "My sme blokovaní tou nešťastnou smernicou, na podmienky ktorej sme pristúpili, keď sme vstupovali do EÚ," poznamenal. Rumunsko príde na stretnutie ministrov s iniciatívou, aby sa smernica otvorila a medveďovi bol jeho status ochrany znížený. "My sa k tomu plne pridávame. Máme avízo aj od niektorých štátov, že nás podporia," tvrdí Kuffa.



Problémové medvede by mali byť podľa Kuffu "šmahom ruky" odstránené z populácie a nemali by sa monitorovať tak ako doteraz. Podmienkou bude, aby populácia medveďa ostala zachovaná. "Tu nech nikto neprezentuje, že sa idú vystrieľať medvede na nulu," podotkol.



Kuffa zároveň poukázal na to, že výhodou Zásahového tímu pre medveďa hnedého je, že môže okamžite rozhodnúť o odstránení medveďa. "Napriek tomu, že sme ho kritizovali, tak sme si povedali na isté časové obdobie tento zásahový tím ešte využijeme, pokým nepríde k zmene nášho zákona," povedal.



Envirorezort podľa štátneho tajomníka zároveň v súvislosti s medveďmi pripravuje ústavný zákon a pracuje aj na novele zákona o ochrane prírody a krajiny.



V 19 okresoch Slovenska by sa pre výskyt synantropných medveďov mohla vyhlásiť mimoriadna situácia. Vláda v stredu uložila ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD), aby zabezpečil zvolanie krízových štábov na jednotlivých okresných úradoch.