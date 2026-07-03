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F. Kuffa trvá na tom, že schválené zonácie parkov negujú ich reformu
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) deklaroval, že vlastníctvo a správa lesov v NP plne prechádza pod národné parky.
Autor TASR
Bratislava 3. júla (TASR) - Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa trvá na tom, že schválené zonácie národný parkov (NP) negujú ich reformu. Je presvedčený, že Európska komisia to vyhodnotí ako zvrátenie míľnika plánu obnovy. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
„Viac ako rok som komunikáciu s Európskou komisiou zastrešoval práve ja. Pôdohospodárstvo nebolo schopné sa k nám pripojiť. Viem, akého nastavenia je Európska komisia,“ povedal Kuffa. Zdôraznil, že ohrozených je 450 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré majú byť ešte len vyplatené, a taktiež aj vyplatená jedna miliarda v súvislosti s reformou národných parkov.
V uznesení je podľa Kuffu napísané, že štátny podnik Lesy SR má zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch a odbornú starostlivosť o lesné porasty a pozemky. „To len svedčí o tom, ako je minister dezorientovaný a nemá absolútne šajnu o tom, ako fungujú jeho vlastné organizácie, v tomto prípade národné parky,“ podotkol štátny tajomník. Každý národný park podľa neho odborne obhospodaruje lesy, stará sa o lesné pozemky aj porasty. Tvrdí, že NP si za tie roky nakúpili techniku, čiže mnoho vecí si zastrešujú vo vlastnej réžii. „Som zástanca toho, aby si to robili vo vlastnej réžii. To, čo sa snaží obhájiť, že nemajú technické prostriedky a personálne zabezpečenie, je absolútny hoax,“ poznamenal Kuffa.
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) tvrdí, že majú uznesenia vlády o zonáciách, ktoré potvrdzujú, že vláda naozaj pri schvaľovaní poprela samotnú podstatu reformy národných parkov, ako to pripustil Kuffa. „Za hodinu a pol rokovania zmietla vláda Roberta Fica zo stola diskusiu s Európskou komisiou, ktorá sa viedla len k zonáciám rok a pol. Vláda na poslednú chvíľu pretlačila zmeny, ktoré idú proti podstate zonácií aj reforme národných parkov, za ktorú sme už dostali vyplatené stovky milióny eur z plánu obnovy,“ poznamenala Stohlová. Podstata reformy aj zonácii je podľa nej tá, aby ich spravovalo ministerstvo životného prostredia, nie lesníci.
Za ďalší problém tiež Stohlová považuje zatiaľ neverejnú pripomienku vlády, ktorá sa prejaví až pri zverejnení nariadení, ktorými sa vyhlasujú národné parky. Tá oslabuje národné parky celkovo, ako aj ich najprísnejšie chránené zóny A. „Doterajšie návrhy jasne garantovali, že účelom národného parku je ochrana prírody na celom jeho území a že v zóne A má byť bezzásah. Vláda chce tento záväzok oslabiť. Otvára sa tým priestor na ťažbu a aby sa zasahovalo aj v najprísnejšie chránených častiach parkov. To je opäť v rozpore s reformou národných parkov, ale aj so zákonom o ochrane prírody a krajiny,“ vysvetlila poslankyňa.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) deklaroval, že vlastníctvo a správa lesov v NP plne prechádza pod národné parky. „Vláda zaviazala ministra životného prostredia a ministra pôdohospodárstva, aby sa v prípadoch, že sa bude musieť využívať aktívny manažment lesov, o ktorom môžu rozhodovať len národné parky, primárne hľadala odborná spolupráca medzi štátnym podnikom Lesy SR a národnými parkami a nevyužívali sa na to automaticky súkromné firmy,“ vysvetlil Taraba. Vyhlásil tiež, že Kuffa klame.
Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) sa v súvislosti s prijatými nariadeniami o zonáciách národných parkov obrátila na Európsku komisiu.
„Viac ako rok som komunikáciu s Európskou komisiou zastrešoval práve ja. Pôdohospodárstvo nebolo schopné sa k nám pripojiť. Viem, akého nastavenia je Európska komisia,“ povedal Kuffa. Zdôraznil, že ohrozených je 450 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré majú byť ešte len vyplatené, a taktiež aj vyplatená jedna miliarda v súvislosti s reformou národných parkov.
V uznesení je podľa Kuffu napísané, že štátny podnik Lesy SR má zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch a odbornú starostlivosť o lesné porasty a pozemky. „To len svedčí o tom, ako je minister dezorientovaný a nemá absolútne šajnu o tom, ako fungujú jeho vlastné organizácie, v tomto prípade národné parky,“ podotkol štátny tajomník. Každý národný park podľa neho odborne obhospodaruje lesy, stará sa o lesné pozemky aj porasty. Tvrdí, že NP si za tie roky nakúpili techniku, čiže mnoho vecí si zastrešujú vo vlastnej réžii. „Som zástanca toho, aby si to robili vo vlastnej réžii. To, čo sa snaží obhájiť, že nemajú technické prostriedky a personálne zabezpečenie, je absolútny hoax,“ poznamenal Kuffa.
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) tvrdí, že majú uznesenia vlády o zonáciách, ktoré potvrdzujú, že vláda naozaj pri schvaľovaní poprela samotnú podstatu reformy národných parkov, ako to pripustil Kuffa. „Za hodinu a pol rokovania zmietla vláda Roberta Fica zo stola diskusiu s Európskou komisiou, ktorá sa viedla len k zonáciám rok a pol. Vláda na poslednú chvíľu pretlačila zmeny, ktoré idú proti podstate zonácií aj reforme národných parkov, za ktorú sme už dostali vyplatené stovky milióny eur z plánu obnovy,“ poznamenala Stohlová. Podstata reformy aj zonácii je podľa nej tá, aby ich spravovalo ministerstvo životného prostredia, nie lesníci.
Za ďalší problém tiež Stohlová považuje zatiaľ neverejnú pripomienku vlády, ktorá sa prejaví až pri zverejnení nariadení, ktorými sa vyhlasujú národné parky. Tá oslabuje národné parky celkovo, ako aj ich najprísnejšie chránené zóny A. „Doterajšie návrhy jasne garantovali, že účelom národného parku je ochrana prírody na celom jeho území a že v zóne A má byť bezzásah. Vláda chce tento záväzok oslabiť. Otvára sa tým priestor na ťažbu a aby sa zasahovalo aj v najprísnejšie chránených častiach parkov. To je opäť v rozpore s reformou národných parkov, ale aj so zákonom o ochrane prírody a krajiny,“ vysvetlila poslankyňa.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) deklaroval, že vlastníctvo a správa lesov v NP plne prechádza pod národné parky. „Vláda zaviazala ministra životného prostredia a ministra pôdohospodárstva, aby sa v prípadoch, že sa bude musieť využívať aktívny manažment lesov, o ktorom môžu rozhodovať len národné parky, primárne hľadala odborná spolupráca medzi štátnym podnikom Lesy SR a národnými parkami a nevyužívali sa na to automaticky súkromné firmy,“ vysvetlil Taraba. Vyhlásil tiež, že Kuffa klame.
Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) sa v súvislosti s prijatými nariadeniami o zonáciách národných parkov obrátila na Európsku komisiu.