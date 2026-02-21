Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
F. Kuffa: Vlak v Turčeku zrazil medveďa hnedého

Na archívnej snímke štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. Foto: TASR - Martin Baumann

Medveď mal podľa štátneho tajomníka váhu 162 kilogramov.

Autor TASR
Turček 21. februára (TASR) - Vlak v noci na sobotu zrazil v Turčeku neďaleko Hornej Štubne (okres Turčianske Teplice) medveďa hnedého. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa.

Medveď mal podľa štátneho tajomníka váhu 162 kilogramov.

Stret medveďa s vlakom potvrdila pre TASR i Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). K udalosti podľa hovorcu ZZSK Jána Bačeka došlo v piatok (20. 2.) o 18.50 h počas jazdy osobného vlaku smerujúceho z Prievidze do Vrútok v úseku Horná Štubňa - odbočka Dolná Štubňa.

Udalosť nemala vplyv na plynulosť železničnej dopravy a nevyžiadala si obmedzenia prevádzky. Cestujúci ani personál vlaku neboli zranení,“ doplnil Baček.
