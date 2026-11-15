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F. Kuffa:Problémy s vodou na Gemeri možno riešiť investíciou do studní

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Na archívnej snímke štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vie si predstaviť, že k vyhláseniu výzvy by mohlo prísť už v decembri, na začiatku nového roka k jej vyhodnoteniu.

Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Riešenie problému so zabezpečením pitnej vody na Gemeri by mohli predstavovať nové obecné studne s rezervoárom, ktoré zafinancuje štát. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR poverený riadením rezortu Filip Kuffa (nominant SNS).

Takéto riešenie bude možné v súčinnosti Environmentálneho fondu, príslušného okresného úradu a geológov, ktorí určia, kde bude možné vŕtať studňu a zabezpečiť kvalitný zdroj pitnej vody,“ vyhlásil Kuffa. „Mám overené informácie, že na tento účel môže Envirofond vyhlásiť výzvu,“ uviedol štátny tajomník MŽP. Vie si predstaviť, že k vyhláseniu výzvy by mohlo prísť už v decembri, na začiatku nového roka k jej vyhodnoteniu. „Navŕtať studňu už potom nie je taký problém,“ dodal k časovému rozmeru návrhu.

Poslanec Národnej rady SR Alojz Hlina (SaS) podporil promptné riešenie aktuálneho problému na Gemeri, no upozornil, že v prípade problémov s vodou je potrebné pristupovať k záležitosti preventívne, systémovo a najmä nezneužívať zdroje na to určené. „To znamená, že ak máte prostriedky na vodozádržné opatrenia, tak ich aj na to použite, nedávajte ich na jazierka pre súkromné osoby,“ vyzval.
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