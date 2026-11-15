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F. Kuffa:Problémy s vodou na Gemeri možno riešiť investíciou do studní
Vie si predstaviť, že k vyhláseniu výzvy by mohlo prísť už v decembri, na začiatku nového roka k jej vyhodnoteniu.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Riešenie problému so zabezpečením pitnej vody na Gemeri by mohli predstavovať nové obecné studne s rezervoárom, ktoré zafinancuje štát. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR poverený riadením rezortu Filip Kuffa (nominant SNS).
„Takéto riešenie bude možné v súčinnosti Environmentálneho fondu, príslušného okresného úradu a geológov, ktorí určia, kde bude možné vŕtať studňu a zabezpečiť kvalitný zdroj pitnej vody,“ vyhlásil Kuffa. „Mám overené informácie, že na tento účel môže Envirofond vyhlásiť výzvu,“ uviedol štátny tajomník MŽP. Vie si predstaviť, že k vyhláseniu výzvy by mohlo prísť už v decembri, na začiatku nového roka k jej vyhodnoteniu. „Navŕtať studňu už potom nie je taký problém,“ dodal k časovému rozmeru návrhu.
Poslanec Národnej rady SR Alojz Hlina (SaS) podporil promptné riešenie aktuálneho problému na Gemeri, no upozornil, že v prípade problémov s vodou je potrebné pristupovať k záležitosti preventívne, systémovo a najmä nezneužívať zdroje na to určené. „To znamená, že ak máte prostriedky na vodozádržné opatrenia, tak ich aj na to použite, nedávajte ich na jazierka pre súkromné osoby,“ vyzval.
„Takéto riešenie bude možné v súčinnosti Environmentálneho fondu, príslušného okresného úradu a geológov, ktorí určia, kde bude možné vŕtať studňu a zabezpečiť kvalitný zdroj pitnej vody,“ vyhlásil Kuffa. „Mám overené informácie, že na tento účel môže Envirofond vyhlásiť výzvu,“ uviedol štátny tajomník MŽP. Vie si predstaviť, že k vyhláseniu výzvy by mohlo prísť už v decembri, na začiatku nového roka k jej vyhodnoteniu. „Navŕtať studňu už potom nie je taký problém,“ dodal k časovému rozmeru návrhu.
Poslanec Národnej rady SR Alojz Hlina (SaS) podporil promptné riešenie aktuálneho problému na Gemeri, no upozornil, že v prípade problémov s vodou je potrebné pristupovať k záležitosti preventívne, systémovo a najmä nezneužívať zdroje na to určené. „To znamená, že ak máte prostriedky na vodozádržné opatrenia, tak ich aj na to použite, nedávajte ich na jazierka pre súkromné osoby,“ vyzval.