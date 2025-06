VIDEO: F. Majerský: Nikto ma nekorumpoval, rozhodol som sa slobodne

Bratislava 17. júna (TASR) - Opozičného poslanca Františka Majerského (KDH), ktorý sa rozhodol nehlasovať za zmenu ústavy ako celku, nikto nekorumpoval, rozhodol sa slobodne a dobrovoľne. Na svojom rozhodnutí trvá. Z poslaneckého klubu KDH zatiaľ neodchádza, ak by odišiel, bolo by to celkovo z politiky. Médiám to uviedol v utorok.



Vyjadrenia poslanca Tibora Gašpara (Smer-SD) o tom, že si myslí, že ho niekto „kúpil“ alebo zastrašil, považuje za úsmevné. „Keby to pán Gašpar povedal mimo parlamentu, tak na neho podám trestné oznámenie. Ak má nejaké dôkazy, nech ich predloží. On vie, prečo to povedal v parlamente, lebo tam platí imunita na vyjadrenia,“ povedal František Majerský. Na margo toho, či zmení svoj názor na hlasovanie o ústave počas leta, povedal, že sa rozhodol dávnejšie a svoje rozhodnutie meniť nebude.







Šéf KDH Milan Majerský poukázal na to, že dvaja členovia klubu František Majerský a František Mikloško si uplatnili pri hlasovaní tzv. „zelenú kartu“. „Dôležité je povedať, že počty vládnej koalície nestačili na to, aby mohla meniť ústavu. Ona má mať 79 hlasov, nie 78. Dokázala ich doručiť len 78,“ skonštatoval Milan Majerský.



Pri novele podľa neho nešlo o žiadnu kolaboráciu so stranou Smer ani o jej podporu. „Sú to naše programové priority, ktoré vychádzajú z nášho programu a hodnôt,“ poznamenal Milan Majerský.



Šéf poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter v utorok avizoval presunutie hlasovania o zmene ústavy na september. Dôvodom je, že návrh aktuálne nemá garantovanú dostatočnú podporu od poslancov.