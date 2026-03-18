< sekcia Slovensko
F. Majerský vyčíta K. Šaškovi netransparentnosť pri riadení záchraniek
Upozornil, že namiesto stability a rozvoja záchrannej zdravotnej služby dochádza ku chaosu a nejasnostiam.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. marca (TASR) - Poslanec Národnej rady SR za opozičné KDH František Majerský upozorňuje na pretrvávajúci chaos a netransparentnosť zo strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pri riadení záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Kritizuje ministra Kamila Šaška (Hlas-SD) za to, že po narýchlo predloženom návrhu na zníženie vybavenia záchraniek rezort prestal úplne komunikovať. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie KDH. Ministerstvo zdravotníctva pre TASR uviedlo, že situáciu rieši a vedie dialóg so zástupcami sektora.
„Pred viac ako mesiacom som upozornil na závažný krok ministra zdravotníctva Kamila Šaška, ktorý predložil návrh zmeny právneho predpisu na skrátené pripomienkové konanie. Tento návrh mal znížiť úroveň personálneho a materiálno-technického vybavenia záchrannej zdravotnej služby. Skrátené pripomienkové konanie sa však skončilo 17. februára. Dnes je 18. marec - a výsledok? Žiadna odborná diskusia, žiadne vyhodnotenie pripomienok, žiadna transparentná komunikácia. Ministerstvo mlčí,“ skonštatoval Majerský s tým, že legislatívny proces vyvoláva mimoriadne vážne pochybnosti.
Poslanec sa pýta, v koho záujme bol tento návrh pripravený a predložený narýchlo. Poukázal na to, že zmena prichádza v čase, keď už 200 dní prebieha dočasné poverovanie poskytovateľov záchrannej služby. „Podľa zákona môžu byť dočasne poverení len tí poskytovatelia, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na personálne a materiálno-technické vybavenie, čo deklarujú čestným vyhlásením. Ak teda tieto požiadavky spĺňajú, prečo sa ich minister snaží znižovať?“ pýta sa Majerský.
Upozornil, že namiesto stability a rozvoja záchrannej zdravotnej služby dochádza ku chaosu a nejasnostiam. „Záchranná zdravotná služba je jedným z pilierov zdravotného systému. Takéto zásahy bez jasného odôvodnenia a odbornej diskusie sú absolútne neprijateľné,“ uzavrel Majerský.
Rezort uviedol, že aktívne pracuje na zosúladení potrieb poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby s požiadavkami plánu obnovy a odolnosti. Tvrdí, že stanice záchrannej zdravotnej služby sú obsadené a poverenia boli vydané, pričom s materiálno-technickým zabezpečením podľa neho formálne súhlasili všetci poskytovatelia. „Rezort zároveň vedie intenzívny dialóg so zástupcami sektora a hľadá riešenia, ktoré reflektujú ich praktické skúsenosti. Tento proces si však vyžaduje čas, keďže je potrebné nájsť rovnováhu medzi požiadavkami poskytovateľov a záväzkami štátu, pričom prioritou zostáva zachovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ dodal.
