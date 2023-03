F. Vagač je za súčasný stav zberu podpisov pod hromadné pripomienky

Bratislava 19. marca (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač je za zachovanie súčasného stavu zbierania podpisov pod hromadné pripomienky, ktoré je možné odovzdať buď papierovou formou alebo elektronicky. Uviedol to pre TASR v súvislosti so zmenami legislatívnych pravidiel vlády, ktoré od 1. júla umožnia podávať pripomienky k návrhom zákonov i podpisy k podpore hromadných pripomienok výlučne cez portál Slov-lex.



"Pokladám za dôležité, aby zostala zachovaná možnosť zberu týchto elektronických podpisov prostredníctvom rozličných portálov, ktoré sú v súčasnosti prevádzkované subjektmi neziskového sektora alebo priamo verejnou správou," zdôraznil Vagač pre TASR.



Poukázal na to, že vlani podal zásadnú pripomienku k navrhovaným zmenám, ktoré napokon vláda v decembri 2022 odsúhlasila. "Vtedy táto zásadná pripomienka nebola akceptovaná a jedine čo sa mi podarilo vyrokovať, bol odklad tejto podstatnej zmeny od 1. júla 2023," dodal. Tiež navrhoval, aby bolo splnomocnencom umožnené vznášať v rámci legislatívneho procesu zásadné pripomienky. "Tento návrh tiež nebol akceptovaný," podotkol.



Ako ďalej uviedol, v utorok 14. marca sa uskutočnilo rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. "V rámci bodov rokovania bolo predložené uznesenie, ktoré žiada vládu SR, aby prijala zmenu legislatívnych pravidiel vlády a umožnila zber podpisov pod hromadnú pripomienku aj iným spôsobom ako cez portál Slov-lex a umožnila poradným orgánom vlády (splnomocnencom) vznášať zásadné pripomienky v rámci legislatívneho procesu," doplnil Vagač.



Toto uznesenie bolo podľa jeho slov podporené všetkými prítomnými členmi rady vlády. "K tomuto bodu sa vyjadril priamo na zasadnutí aj premiér Eduard Heger, ktorý potvrdil ochotu rokovať o tomto návrhu a upraviť legislatívne pravidlá vlády po vzájomnej diskusii vlády s neziskovým sektorom," dodal Vagač s tým, že po zasadnutí začal pripravovať v spolupráci s predkladateľmi znenie zmeny, ktorá by reflektovala na predložené požiadavky.



Mimovládne organizácie upozornili, že pripomienky bude v rámci medzirezortného pripomienkového konania od júla možné predkladať výlučne prostredníctvom portálu Slov-lex. Poskytnúť toto právo len skupine ľudí, ktorí majú internetové pripojenie a k nemu aj dostatočné zručnosti na to, aby dokázali používať produkty digitalizácie slovenskej verejnej správy, je podľa nich obmedzením jedného z najvýznamnejších nástrojov demokracie. Úrad podpredsedu vlády SR Štefana Holého (Sme rodina), ktorý má v gescii legislatívu, považuje výzvu za absurdnú a v rozpore zákonom.