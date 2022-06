Fajčenie škodí aj životnému prostrediu, s odvykaním pomáhajú poradne

Bratislava 1. júna (TASR) - Fajčenie škodí zdraviu, ale aj životnému prostrediu. Je spojené tiež so značnou sociálnou a ekonomickou záťažou. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pri odvykaní môžu podľa neho pomôcť aj poradne zdravia.



Fajčenie zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, ochorení dýchacích ciest, rakoviny, cukrovky či hypertenzie. Úrad zdôraznil, že škodlivo vplýva aj na životné prostredie. "Nejde len o ohromujúci objem odpadu v podobe ohorkov. Pestovanie tabaku si vyžaduje intenzívne využívanie obmedzených kapacít pôdy a vody a zároveň uvoľňuje škodlivé chemikálie do vodných tokov," doplnil.



Približne 85 percent fajčiarov trpí podľa ÚVZ silnou závislosťou od nikotínu. "Môže trvať aj niekoľko mesiacov či rokov, kým sa jej fajčiar úplne zbaví," priblížil. Pri odvykaní je podľa neho dôležité vyhýbať sa spúšťačom, rozprávať sa s blízkymi či nájsť osobný dôvod, pre ktorý chce človek prestať fajčiť.



Pomôcť môžu aj poradne na odvykanie od fajčenia, ktoré sú zriadené pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Na pomoc pri odvykaní úrad tiež zriadil linku pomoci. O možnosti poradenstva sa verejnosť môže informovať na čísle 0908 222 722 každý pracovný deň v časoch od 8.00 do 15.00 h. "Od začiatku pôsobenia linky poskytli odborní pracovníci úradov verejného zdravotníctva pomoc takmer 6012 volajúcim," dodal.