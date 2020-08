Fakulta architektúry STU sa mení na Fakultu architektúry a dizajnu

Bratislava 31. augusta (TASR) – Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave od 1. septembra zmení názov na Fakultu architektúry a dizajnu STU. Informuje o tom univerzita na sociálnej sieti.



"Zmena názvu reflektuje dlhodobo rastúci vplyv študijného odboru dizajn na fakulte a komunikačne prispeje k väčšej atraktivite pre záujemcov o štúdium dizajnu na STU," uvádza sa na sociálnej sieti STU. Ako doplnila univerzita, na Slovensku existuje viac než 50 stredných škôl so zameraním na dizajn. "Aj to je faktor, ktorý prispieva k tomu, že Fakulte architektúry a dizajnu sa v posledných rokoch darí zvyšovať počty študentov," doplnili.



STU tvrdí, že v novom akademickom roku 2020/2021 sa na fakultu prihlásilo viac uchádzačov ako rok predtým a na štúdium sa zapísalo o desať percent viac prvákov než v minulom roku. "Zaujímavosťou je dlhodobo rastúci podiel dievčat v celkovom počte zapísaných. Tento rok počet dievčat dokonca prevýšil počet chlapcov zapísaných na štúdium do prvého ročníka," uzavrela STU.