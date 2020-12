Fakulta riadenia a informatiky UNIZA má 30 rokov

Žilina 5. decembra (TASR) – Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) si tento rok pripomína 30. výročie založenia. Podľa prodekana fakulty pre vzdelávanie Viliama Lendela bolo prvým krokom založenie Katedry kybernetiky v roku 1972 profesorom Ladislavom Skývom po návrate zo študijného pobytu v Japonsku a otvorenie študijného odboru Kybernetika v doprave a spojoch.



„Na štyroch pilieroch – kybernetika, počítače, teória dopravy a manažment – sa v roku 1990 položil základ pre budovanie Fakulty riadenia a úspešného študijného odboru Informačné a riadiace systémy. Záujem zo strany študentov o štúdium na FRI UNIZA rokmi pretrval. Fakulte sa dlhodobo darí oslovovať šikovných žiakov stredných škôl so záujmom o oblasť informatiky, techniky, IT a manažmentu," uviedol Lendel.



Podotkol, že tento rok zaznamenala fakulta historicky najvyšší záujem o bakalárske štúdium. „Počet prihlášok narástol takmer o 50 percent. Vynikajúcou správou je aj každoročne rastúci trend dievčat, študujúcich na informaticky zameraných študijných programoch. Napríklad v študijnom programe Informatika a riadenie študuje až 28 percent dievčat," priblížil.



FRI UNIZA sa venuje od založenia vo výučbe, vede a výskume trom hlavným smerom – informatike, manažmentu a počítačovému inžinierstvu.



„Počas pôsobenia si fakulta vybudovala silnú pozíciu vďaka kvalitnému zabezpečovaniu výučby. Dôraz kladie dôraz na zabezpečenie kontaktu s praxou, preto má vytvorené dlhodobé vzťahy s partnermi z podnikovej praxe. Jubilejný rok využila na nadviazanie a uzatvorenie ďalších významných strategických partnerstiev v podobe nových projektov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu," doplnil Lendel.



„Na fakulte sa realizuje výskum v oblastiach aplikovanej informatiky a manažmentu, založený na dlhoročnej a úspešnej spolupráci s medzinárodnými výskumnými inštitúciami a podnikovou sférou. Absolventi fakulty sú mimoriadne úspešní na trhu práce, nachádzajú sa v top firmách po celom svete a dosahujú nadpriemerné finančné ohodnotenie," skonštatoval prodekan fakulty pre vzdelávanie.



„Za úspechom našej fakulty stoja jednoznačne moji kolegovia, ktorých si nesmierne vážim. Chcel by som im úprimne poďakovať za ich každodennú prácu na rozvoji našej fakulty. Je to predovšetkým ich úspech.



Obdivujem ich zanietenie a snahu odovzdať svoje vedomosti budúcej generácii. Vzdelávanie je a vždy bude absolútnou prioritou na našej fakulte, na ktorej v súčasnosti študuje viac ako 1500 študentov," dodal dekan FRI UNIZA Emil Kršák.