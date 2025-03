Fanúšikovia Tolkiena si pripomenuli jeho tvorbu aj na Slovensku

Bratislava/Oxford 27. marca (TASR) – Fanúšikovia diel Johna Ronalda Reuela (J. R. R.) Tolkiena na celom svete si verejným čítaním úryvkov jeho diel pripomenuli tento týždeň jeho tvorbu. Deň čítania Tolkiena (Tolkien Reading Day – TRD) každý rok pripadá na 25. marec.



Tolkien Reading Day organizuje od roku 2003 britský spolok The Tolkien Society, ktorého čestnou podpredsedkyňou bola od roku 1986 do svojej smrti v roku 2022 Priscilla Mary Anne Reuel Tolkienová, jeho jediná dcéra. Návrh v januári 2002 podal novinár Sean Kirst píšuci v tom čase pre miestne noviny The Post-Standard z mesta Syracuse v americkom štáte New York.



Dátum 25. marec nevybral náhodne. V tento deň bol podľa udalostí opísaných v Tolkienovej knižnej trilógii Pán prsteňov porazený a zničený jej hlavný antagonista – Sauron. „Tolkienovi fanúšikovia si pripomínajú pád Saurona a jeho veže Barad-dr čítaním svojich obľúbených úryvkov z Tolkienových diel,“ uvádza Ján Bakoš, predseda občianskeho združenia Spoločenstvo Tolkiena (ST) a Hlava Bielej rady. ST tento rok na Slovensku zorganizovalo už 15. ročník TRD.



„Minulé ročníky sa konali najmä v Bratislave, hoci tri razy sa TRD podarilo zorganizovať aj v Banskej Bystrici. Väčšina ročníkov prebehla osobne, počas pandémie koronavírusu sa TRD presunul do online priestoru na platformu Discord,“ dodáva Bakoš.



Tento rok sa fanúšikovia Tolkiena stretli pri čítaní úryvkov nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Jedna akcia na svoje uskutočnenie však ešte čaká, konať sa bude v druhej polovici apríla v Prešove.



Tolkien Reading Day tradične prebieha tak, že fanúšikovia predčítavajú vopred vybrané úryvky na určitú tému, ktorú zvyčajne vyberá The Tolkien Society, hoci miestne spolky si môžu vybrať vlastnú tému. Program akcie však môžu tvoriť aj hudobné vystúpenia, úryvky v rôznych svetových jazykoch alebo aj interaktívne čítanie, počas ktorého viacerí čítajúci stvárňujú jednotlivé postavy z úryvku.



John Ronald Reuel (J. R. R.) Tolkien bol profesor anglosaskej literatúry na univerzite v Oxforde a je autor kníh Hobit, Silmarillion, či Pán Prsteňov. Narodil sa 3. januára 1892 v Bloemfonteine v niekdajšom Oranžskom slobodnom štáte (terajšej Juhoafrickej republike), neskôr sa s matkou a bratom presťahoval do Anglicka. Počas prvej svetovej vojny sa zúčastnil v bitke na Somme, ochorel však zákopovou horúčkou. S manželkou Edith mali štyri deti — synov Johna (1917 – 2003), Michaela (1920 – 1984) a Christophera (1924 – 2020) a dcéru Priscillu (1929 – 2022). Christopher Tolkien sa neskôr stal jeho literárnym dedičom a usporiadal, dokončil a vydal mnoho diel z otcovej literárnej pozostalosti.