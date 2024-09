Ako poraziť námesačnosť? Odborníci odporúčajú spánkový denník

Bratislava 1. septembra (TASR) - Námesačným ľuďom môže pomôcť spánkový denník i úprava životného štýlu. Pred spaním sú vhodné relaxačné aktivity, ako napríklad čítanie knihy, masáž či počúvanie hudby. Naopak, kofeín, alkohol či vyčerpanie námesačnosť zhoršujú. Poukázala na to farmaceutka Jana Dubajová z lekárne Dr. Max v Žiline.



"U námesačného človeka môžu nastať poruchy pamäte, psychická zmätenosť, prípadne neprimeraná únava. Dlhodobá prax ukazuje, že stav sa výrazne zlepší po úprave životného štýlu, a to po minimalizácii stresu, úzkosti a konfliktov," vysvetlila.



Odporúča viesť si spánkový denník a zaznamenávať do neho potraviny a nápoje skonzumované pred spaním, dĺžku spánku a všetky ostatné príznaky, ktoré sa prejavili. Alternatívnou liečbou je podľa jej slov hypnóza. "Ak sa stále nedarí zbaviť námesačnosti a pridruží sa aj agresívne správanie, volí sa farmakoterapia tzv. benzodiazepínmi alebo antidepresívami, ktoré znižujú nočné budenie. Tieto lieky viazané na lekársky predpis sú určené na liečbu úzkosti a porúch spánku, znižujú aj stres," dodala.



V domácnosti je podľa Dubajovej potrebné dozrieť na to, aby v izbe, kde spí námesačný, nebolo možné otvoriť okná. Tiež uistiť sa, že sú zamknuté vchodové dvere. Ak ide o dieťa, odporúča dať do jeho izby monitorovacie zariadenie a odstrániť z nej ostré alebo tvrdé predmety. "Dieťa by nemalo spávať na poschodovej posteli. Ak uvidíte, že vaše dieťa je námesačné, nezobúdzajte ho násilným spôsobom - najlepším riešením je odviesť ho pomaly do postele a uložiť znovu akoby na spánok," dodala.



Námesačnosť je definovaná ako porucha prebúdzania, keď ľudia prechádzajú náhle z fáz hlbokého spánku do plytkého spánku a neovládajú svoje správanie. V stave námesačnosti je podľa odborníčky nemožné niekoho zobudiť. "Ak sa to aj náhodou podarí, je zmätený a na svoje správanie si nepamätá," priblížila.



Podotkla, že ak je námesačnosť sporadická, napríklad raz za polrok a správanie osoby nemá počas spánku násilný priebeh, zaobíde sa bez liečby. Problémom je námesačnosť v častých intervaloch a v čase dospelosti. "U detí nie je nutne vyžadovaná liečba, pretože väčšina z námesačnosti vyrastie," doplnila Dubajová.