Farnosť v Rusovciach plánuje akciu v chránených Sysľovských poliach

Bratislava 4. augusta (TASR) - Rímskokatolícka farnosť v bratislavských Rusovciach chce aj tento rok usporiadať akciu v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia v Bratislave. Vyplýva to zo žiadosti o povolenie výnimky na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka v chránenom území, ktorú podala na okresný úrad. Ako pre TASR uviedol farár Július Marián Prachár stále nevie, či sa slávnosť konať bude.



Na budúci týždeň v stredu (10. 8.) je sviatok svätého Vavrinca, ktorému bol zasvätený kostol na Laurinom majeri. Postavený bol v súčasnom chránenom území Sysľovské polia. Prachár si spomienkovou slávnosťou chce pripomenúť zločiny komunizmu.



Už minulý rok riešila akciu Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Sysľovské polia sú najvýznamnejším územím s výskytom dropa fúzatého a sokola červenonohého na Slovensku. Upozornila vtedy, že hromadný pohyb ľudí a hlasný hudobný sprievod v citlivom období môže ohroziť celkovú populáciu dropa na území SR. SIŽP pre TASR potvrdila, že o akcii nemá tento rok žiadne informácie.



"Z okresného úradu sme dostali rovnakú odpoveď ako pred rokom. Napriek rokovaniam a dohodám sme zase na začiatku. Na Laurin majer sa môže ísť len po chodníkoch a tie sa tam nenachádzajú," skonštatoval farár. Novú žiadosť o povolenie je potrebné podať dva mesiace pred konaním akcie, čo už nestíhajú. Prachár tvrdí, že situácia nemá s chráneným dropom nič spoločné.



Vlani inšpektori spolu s ochranármi a políciou kontrolovali v deň slávnosti vstup do CHVÚ a pohyb osôb mimo turistického chodníka. V prípade porušenia zákona mohli ľudia dostať pokutu priamo na mieste, a to až do výšky 300 eur.



Sysľovské polia sa za chránené vtáčie územie vyhlásili v roku 2006. Účelom je ochrana biotopov dropa fúzatého, husi bieločelej, husi siatinnej, sokola červenonohého a taktiež zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Vláda prijala program starostlivosti o toto chránené územie. Jeho cieľom je okrem iného zlepšiť súčasný nepriaznivý stav druhov.