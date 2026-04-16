Farnosti a SKCH: Zmena mentality je kľúčová pre pôsobenie charity
Spišský biskup František Trstenský skonštatoval, že aj v cirkevných kruhoch ešte niekedy chýba odvaha ozvať sa a vyzval na zmysluplné mapovanie potrieb pomoci.
Autor TASR
Spišské Podhradie 16. apríla (TASR) - Zmena mentality je kľúčovým prvkom pre pôsobenie charity. Upozorňujú na to účastníci národnej konferencie, ktorá sa tento týždeň konala v Spišskej Kapitule. Koordinátorka farských charít Lucia Černáková z diecéznej charity Rožňava informovala, že podujatie prepojilo kňazov, dobrovoľníkov i zamestnancov charít. Účastníci sa okrem iného zhodli, že dobrovoľníci svojou pomocou efektívne vyzdvihujú dôstojnosť človeka.
Súčasťou konferencie boli prednášky a synodálne skupiny. Spišský biskup František Trstenský skonštatoval, že aj v cirkevných kruhoch ešte niekedy chýba odvaha ozvať sa a vyzval na zmysluplné mapovanie potrieb pomoci. Prezident Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Tomáš Galis v tejto súvislosti apeloval na prítomných, aby „nezaspali dobu, aby mali otvorené oči aj srdce pre to, čo tento svet potrebuje“. Svoju osobnú skúsenosť z farnosti priniesol otec Igor Cingeľ, ktorý sa rád staral o všetko, čo si vyžadovalo jeho pomoc. Po niekoľkých rokoch sa však jeho sily vyčerpali a ponuka založiť farskú charitu prišla podľa neho v pravej chvíli. „Nezbavujem sa zodpovednosti, len delegujem a vidím, že dobrovoľníci kompetenčne rastú aj ma dopĺňajú,“ zhodnotil.
Informačnú líniu teórie premietlo deväť synodálnych skupín do vzájomného zdieľania pohľadov na farskú charitu ako na nástroj napĺňania poslania farnosti. Zhodli sa na tom, že charita nie je dehonestujúci názov, ktorý sa viaže na posledné inštancie. Generálny sekretár SKCH Filip Macák pripomína, že „charita sa začína tak, že sa človek skloní k druhému a práve farské charity sú miestom, kde sa táto láska mení na konkrétnu pomoc“.
Na zmene mentality bude pracovať nielen vyše 80 účastníkov konferencie, ale aj všetci dobrovoľníci a zamestnanci v sieti SKCH. Počas obdobia podpory nemeckou organizáciou Renovabis od roku 2019 sa počet farských charít zvýšil zo 79 na 213. Podľa gestora Kolégia farských charít SKCH Petra Birčáka je vzácna vysoká kvalita spolupráce na celoslovenskej úrovni.
Zvyšovanie počtu farských charít, dobrovoľníkov a úrovní vzájomnej kooperácie si však podľa Černákovej vyžaduje zjednotenie postupov a pohľadu na spoločné témy. „V nasledujúcom období preto bude kolégium spracovávať metodické príručky a postupy. Pokračovaním v kontexte farských charít bude konferencia v októbri 2026 na západnom Slovensku,“ dodala. Podujatia sú súčasťou projektu Silnejšie farnosti - silnejšie komunity: Metodická a duchovná podpora farských charít, financovaného z prostriedkov organizácie Renovabis.
