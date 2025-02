Februárové termíny v kauze Mýtnik sú zrušené

Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) zrušil februárové termíny hlavného pojednávania v kauze Mýtnik, ktorá sa týka podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018. Podľa rozpisu pojednávaní je najbližším vytýčeným termínom 11. marec.



"Februárové termíny boli zrušené z dôvodu nevrátenia príslušného spisu zo strany Najvyššieho súdu SR, nakoľko nebolo rozhodnuté o sťažnostiach obžalovaných proti uzneseniu z 10. decembra 2024," zdôvodnila v pondelok pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Práve v tento deň malo pôvodne pokračovať hlavné pojednávanie.



V procese, ktorý sa začal v októbri 2022, čelí obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti šesť osôb, medzi nimi aj podnikateľ Jozef B. a jeho syn Jozef B. mladší.



Ako TASR informoval ich obhajca Michal Mandzák, v uplynulých týždňoch v prípade nastali významné zmeny.



"Prokuratúra priznala, že v kauze Mýtnik nevznikla štátu 45-miliónová škoda," zdôraznil obhajca. Argumentuje trestným rozkazom z 13. januára tohto roka, ktorým ŠTS odsúdil bývalého prezidenta FS Františka Imreczeho za jeho účasť na týchto obstarávaniach informačných systémov. Uznal ho za vinného, ale žiadny trest mu neuložil. Rozhodnutie je právoplatné a je zverejnené na webe ministerstva spravodlivosti.



"Prokurátor nepodal voči trestnému rozkazu odpor. Prvýkrát priznal, že štátu v kauze Mýtnik nevznikla škoda 45 miliónov eur. Na Františka Imreczeho totiž podal obžalobu za to, že vraj štátu spôsobil bližšie nevypočítanú a neurčenú škodu vo výške 'prevyšujúcej sumu 650.000 eur'. Konkrétna suma nebola ustálená, čo je v rozpore so zákonom," tvrdí Mandzák.



Pripomenul, že Imrecze bol ešte v roku 2021 spoločne stíhaný s jeho klientmi v jednom trestnom konaní, neskôr bol vylúčený na samostatné konanie. Obhajca teraz očakáva, že prokurátor alebo ŠTS pristúpia k zmene aj v tej časti kauzy Mýtnik, v ktorej sú trestne stíhaní Jozef B. a jeho syn.



"K procesnému postupu vo veci sa prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR nebude vyjadrovať," reagovala pre TASR hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.



Obžaloba doteraz opierala svoje tvrdenie, že informačné systémy boli predražené o viac ako 45 miliónov eur, o znalecký posudok Ústavu súdneho inžinierstva (ÚSI) v Žiline. Obhajoba však vlani v decembri prišla na pojednávanie s právoplatným rozhodnutím ministerstva spravodlivosti, ktoré konštatovalo závažné pochybenia pri jeho vypracovaní. ÚSI za to dostal aj sankciu, ktorú nenamietal.



"K zmene v súvisiacej obžalobe došlo potom, čo sa počas hlavného pojednávania v kauze Mýtnik ukázalo, že tento znalecký posudok je nezákonný. ŠTS na uvedený posudok nesmie prihliadať, čoho sa vyslovené dožadujeme. Bez toho, aby bola ustálená výška údajnej škody alebo prospechu, nemožno hovoriť o tom, že došlo k trestnému činu," uzavrel Mandzák.



Obžaloba v kauze Mýtnik sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku. Obžalobe v ňom čelí okrem Jozefa B. a jeho syna aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., bývalý predstaviteľ FS Milan G. či podnikateľ Miroslav S.