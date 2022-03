Fecko navrhuje, aby sa časť obce mohla odčleniť cez petíciu

Bratislava 12. marca (TASR) - Časť obce by sa mohla odčleniť od obce aj v prípade, ak by 70 percent voličov časti podporilo petíciu či miestne referendum. V novele zákona o obecnom zriadení to navrhuje poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Fecko (OĽANO). Hovorí o prípadoch, keď obec pomerne veľkej rozlohy často sústredí finančné prostriedky najmä do rozvoja centra obce.



"Podľa navrhovanej právnej úpravy bude odčlenenie časti obce od obce závisieť aj od predchádzajúcej histórie odčleňovanej časti obce, petície na rozdelenie obce, ktorú bude musieť podporiť aspoň 70 percent oprávnených voličov odčleňovanej časti obce a miestneho referenda, ktoré sa uskutoční len v odčleňovanej časti obce," vysvetlil Fecko v návrhu.



Novelizácia podľa poslanca vychádza z myšlienky, že obyvatelia obce, respektíve časti obce, majú ústavné právo podieľať sa na správe vecí verejných, a to na každej úrovni štátu.



"Obyvatelia okrajových častí obce, ktorí si tiež želajú mať v dostupnej blízkosti napríklad fungujúcu materskú školu, dôstojný dom smútku, klubové miestnosti pre rozvoj záujmových činností mládeže či seniorov, alebo upravené futbalové ihrisko, sú tak nepriamo diskriminovaní, keďže na riešenie ich problémov už finančné prostriedky nezvýšia," skonštatoval poslanec.



Pripomenul tiež, že počas obdobia socializmu bolo mnoho obcí násilne pričlenených k väčším obciam bez toho, aby obyvatelia týchto dnešných už len "častí obcí" mali možnosť sa k takémuto pričleneniu slobodne vyjadriť napríklad v referende.



Nová legislatíva by v prípade definitívneho schválenia mohla byť účinná od 1. júna.