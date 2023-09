Fedák: SR by mala mať po prvýkrát kódex vedeckej integrity a etiky

Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovensko by malo mať po prvýkrát záväzný Kódex vedeckej integrity a etiky. Ide o súbor pravidiel pre výskumníkov a akademické prostredie s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania, a zároveň brániť ich zneužívaniu na šírenie dezinformácií. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák.



Kódex je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Do jeho finálneho kreovania sa môžu zapojiť akademické a vedecké inštitúcie aj verejnosť do 5. októbra. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť etickú kultúru v akademickom prostredí a predchádzať neetickému správaniu aktérov v akademickom svete, a to vrátane plagiátorstva, obchádzania vedeckých postupov, ale aj problematiky akademického obťažovania, sexuálneho obťažovania, bossingu a ďalších situácií.



"Týmto etickým kódexom je zastrešené takmer všetko, čo sa v rámci akademického prostredia môže stať, od medziľudských vzťahov či už medzi kolegami navzájom alebo študentmi, ako lobbing, bossing, sexuálne obťažovanie až po publikačnú činnosť, po prístup k zbieraniu dát, či boli etickým spôsob zbierané," priblížil Fedák.



Po schválení kódexu vládou by vznikla národná etická komisia, ktorá by dohliadala na jeho dodržiavanie. Mal by tiež byť zahrnutý do etických kódexov jednotlivých inštitúcií. Osoba, ktorá by mala pochybnosti, by sa mohla obrátiť na etickú komisiu príslušnej inštitúcie, ktorá by konala v súlade s národnými pravidlami. "Ak nedôjde k tomu, že sa jednoznačne dokáže porušenie, alebo niektorá strana bude nespokojná s rozhodnutím, bude sa môcť obrátiť na národnú etickú komisiu, ktorá definitívne bude posudzovať z národného pohľadu, či došlo alebo nedošlo k porušeniu," vysvetlil Fedák.



Okrem toho sa kódex bude integrovať do etických kódexov niekoľkých inštitúcií, i vrátane súkromných podnikov a výskumných ústavov, ktoré žiadajú o granty alebo uplatňovať daňové výhody. Inštitúcie, ktoré nebudú dodržiavať tento etický štandard, by mohli prísť o možnosť uchádzať sa o granty zo štátnych zdrojov alebo inú formu podpory.