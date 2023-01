Fedor: Rok 2022 bol prelomový v otázke modernizácie pozemných síl

Bratislava 5. januára (TASR) - Presadenie dohody o obrannej spolupráci s USA i jasnú komunikáciu v prvých mesiacoch vojny ocenil v hodnotení ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) a jeho rezortu v roku 2022 exposlanec parlamentu a exminister obrany Martin Fedor z Inštitútu pre centrálnu Európu (ICE). Minulý rok označil za prelomový v otázke modernizácie pozemných síl.



"Jasná komunikácia zo strany ministerstva obrany v prvých mesiacoch vojny bola dôležitá nielen pre nepripustenie obáv a chaotického vnímania reality zo strany obyvateľstva, ale aj smerom k spojencom, čo umožnilo spustenie bezprecedentných podporných programov na posilnenie obrany SR," komentoval Fedor.



Vnímanie vojny podľa exposlanca vytvorilo priaznivejšie prostredie a potrebnú verejnú podporu pre zvyšovanie prostriedkov na obranu ako kedykoľvek predtým, pričom plánovaný cieľ poskytovania dvoch percent z HDP na obranu už bol dosiahnutý a zdá sa, že bude udržaný aj v novom roku. Podobne podľa neho vznikol aj tlak na urýchlenie modernizačných projektov, ktoré podľa neho naberajú aj dosiaľ neštandardné spôsoby realizácie, často so zapojením zahraničných partnerov.



V dramatickom roku podľa Fedora ministerstvo pomerne pružne a rýchlo prijímalo závažné rozhodnutia týkajúce sa posilnenia schopností obrany Ukrajiny, ako aj historické kroky, ktoré umožnil prebiehajúci vojenský konflikt.



Za najakútnejší problém, ktorý budú musieť ozbrojené sily a rezort riešiť, považuje vlastnú protivzdušnú obranu SR. "Uzemnenie stíhačiek MiG-29 a dočasné zverenie obrany vzdušného priestoru Slovenska spojencom z Poľska a Čiech až do príletu nových stíhačiek F-16 je dobrým rozhodnutím, ktoré však tiež podčiarkuje nutnosť zavedenia vlastných riešení," doplnil. Poskytnutie migov Ukrajine môže byť podľa Fedora pre Slovensko výhodné vzhľadom na existenciu viacerých medzinárodných podporných mechanizmov.



Poukázal aj na zvýšenie produkcie subjektov domáceho obranného priemyslu. Ako upozornil, až vojna na Ukrajine umožnila predaj húfnice Zuzana 2 mimo územia SR. Zamýšľa sa však, prečo Ukrajine neboli ponúknuté staršie modely Zuzany, ktoré sú už zavedené v ozbrojených silách a následne mohli byť dodané novovyrobené kusy modelu Zuzany 2 pre potreby slovenskej armády. "Takýto krok by znamenal nielen rýchle poskytnutie húfnic tam, kde sú potrebné, ale aj rýchle vybavenie slovenských ozbrojených síl najnovšími modelmi," načrtol.



Avizované ambície v oblasti ďalšieho vyzbrojovania a modernizácie podľa Fedora často vzbudzujú pochybnosti vzhľadom na - často pochopiteľne - meniace sa priority aj chýbajúce zdrojové zabezpečenie. "Otázna ostáva aj potreba ohlasovaných projektov, ako napríklad zvažovaný nákup cvičných podzvukových lietadiel, ktoré vzhľadom na akútnosť riešenia iných priorít môže rozhodne počkať, prípadne využiť iné možnosti," myslí si.



Vzhľadom na finančnú náročnosť zrealizovaných projektov bude podľa neho potrebné zvýšiť úsilie pri otázkach efektívneho zabezpečenia životného cyklu najmä pri nových kolesových, pásových obrnených vozidlách, ako i tankoch, kde vidí možnosť užšej medzinárodnej spolupráce pri ich servisovaní, logistickom zabezpečení, výcviku a ďalších podporných prvkoch.



"Ministerstvo obrany by však malo zvýšiť svoje úsilie na podporu konsenzu pri svojich rozhodnutiach, ako aj v oblastiach odolnosti štátu a tiež obyvateľstva, osobitne príslušníkov ozbrojených síl, proti falošnej propagande a dezinformáciám," upozornil Fedor. Hovorí o kritickom aspekte pri obrane štátu. "Aj najmodernejšie zbrane sú totiž zbytočné a nedokážu štát ochrániť, ak nebude existovať vôľa orgánov štátu a tiež obyvateľstva brániť sa," dodal.