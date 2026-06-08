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FENOMÉN URBEX: Vstup do opustených budov vie byť rizikom
Nebezpečenstvo môže spočívať aj v tom, že v opustených budovách sa môžu zdržiavať osoby, ktoré majú problém so zákonom či osoby pod vplyvom drog alebo alkoholu.
Autor TASR
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Bratislava 8. júna (TASR) - Slovenská polícia varuje pred fenoménom urbex. Ide o navštevovanie a preskúmavanie opustených priestorov. Objavovanie starých tovární či chátrajúcich budov môže mať bezpečnostné, zdravotné i právne následky. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Mnohí vstupujú do takýchto priestorov v snahe objaviť niečo výnimočné alebo získať atraktívne fotografie. Realita však môže byť oveľa nebezpečnejšia. V opustených budovách sa môžu nachádzať prepadnuté podlahy, nestabilné stropy, otvorené šachty, nebezpečné chemické látky, ostré kovové predmety či iné nástrahy, ktoré môžu v priebehu sekundy spôsobiť vážne zranenie alebo tragédiu,“ uviedla polícia.
Nebezpečenstvo môže spočívať aj v tom, že v opustených budovách sa môžu zdržiavať osoby, ktoré majú problém so zákonom či osoby pod vplyvom drog alebo alkoholu. Okrem toho môže byť vstup do takýchto priestorov aj v rozpore so zákonom. Napríklad ak ide o súkromný pozemok či dôjde k poškodeniu majetku.
„Mnohí vstupujú do takýchto priestorov v snahe objaviť niečo výnimočné alebo získať atraktívne fotografie. Realita však môže byť oveľa nebezpečnejšia. V opustených budovách sa môžu nachádzať prepadnuté podlahy, nestabilné stropy, otvorené šachty, nebezpečné chemické látky, ostré kovové predmety či iné nástrahy, ktoré môžu v priebehu sekundy spôsobiť vážne zranenie alebo tragédiu,“ uviedla polícia.
Nebezpečenstvo môže spočívať aj v tom, že v opustených budovách sa môžu zdržiavať osoby, ktoré majú problém so zákonom či osoby pod vplyvom drog alebo alkoholu. Okrem toho môže byť vstup do takýchto priestorov aj v rozpore so zákonom. Napríklad ak ide o súkromný pozemok či dôjde k poškodeniu majetku.