Ferenčák: Šimkovičová avizovala prípravu zámeru pre obnovu pamiatok

Bratislava 30. októbra (TASR) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) sa s poslancami Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD dohodla na príprave strednodobého konceptu a zámeru v oblasti podpory a rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok. Novinárom to v parlamente povedal Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý to považuje za "žltú kartu". Ministerka sa podľa jeho slov stretla v utorok (29. 10.) s poslancami Hlasu-SD. Na stredajšom hlasovaní o opozičnom návrhu na jej odvolanie bol Hlas-SD proti.



Ferenčák ozrejmil, že Šimkovičovej sa pýtal nielen na fungovanie fondov a komunikáciu ministerstva, ale aj na zdroje na projekt Obnovme si svoj dom. "Dohodli sme sa, že ministerka pripraví koncept a zámer, nielen krátkodobý, ale taký strednodobý, ako budú tieto jednotlivé oblasti podporované," povedal novinárom. "A poviem, je to taká žltá karta, ktorá musí byť tak vykomunikovaná v plnom rozsahu," doplnil.



Ministerka kultúry po stredajšom hlasovaní ostáva vo funkcii. Plénum odmietlo návrh na vyslovenie nedôvery ministerke. Za hlasovalo 68, proti bolo 76 zo 144 prítomných poslancov.



Opozícia Šimkovičovej vyčítala nekompetentnosť a nespôsobilosť. Hovorila o snahách politicky ovládnuť všetky typy kultúrnych inštitúcií. Vyčítala jej zmeny vo verejnoprávnom telerozhlase či úpravy zákonov k Fondu na podporu umenia aj Audiovizuálnemu fondu. Kritizovala aj personálne výmeny v kultúrnych inštitúciách. Šimkovičová deklarovala, že na svoje kroky má právo a koná zákonne.