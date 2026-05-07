Ferenčák v súvislosti s videom z garáže trvá na tom, že išlo o pôžičku
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák v súvislosti s medializovaným videom z garáže trvá na tom, že odovzdaných 45.000 eur bolo pôžičkou. Súd podľa neho vydal vo veci pôžičky platobný rozkaz. Poslanec tak reagoval na medializované vyjadrenia podnikateľa Davida Haviru, ktorý tvrdí, že išlo o úhradu kúpnej ceny za pozemky. Podnikateľ sa podľa poslanca snaží vráteniu pôžičky vyhnúť.
„Súd vydal platobný rozkaz na vrátenie pôžičky vo výške 45.000 eur. Bol vydaný odpor uvedenej osoby. Týmto sa snaží vyhnúť vráteniu tejto pôžičky,“ povedal Ferenčák. Myslí si, že celá vec pravdepodobne skončí v súdnom konaní. Video z garáže bolo podľa neho súčasťou dôkazov predložených súdu a pri vydaní platobného rozkazu z nich súd vychádzal. Je preto presvedčený, že aj v ďalšom konaní bude rozhodnuté v jeho prospech a pôžička bude vrátená.
Havira vo videu, ktoré zverejnil portál Aktuality.sk, odmietol tvrdenia Ferenčáka o údajnej pôžičke. Povedal, že išlo o úhradu kúpnej ceny za pozemky s projektovou dokumentáciou. Tento spôsob úhrady bol podľa jeho slov realizovaný na podnet poslanca a práve preto si video, na ktorom odovzdáva Ferenčákovi peniaze v garáži, nahral.
