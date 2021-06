Fest Anča bude online, avizujú aj premietania

Bratislava 18. júna (TASR) - Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2021 zažijú diváci online. Tú najlepšiu animáciu z posledných dvoch rokov dostanú priamo do počítačov 1. až 4. júla. Po uvoľnení opatrení a zlepšení pandemickej situácie v Žiline sa však organizátori rozhodli, že počas festivalového víkendu dovolia vstup návštevníkom na niektoré premietania a sprievodný program v obmedzenej miere aj naživo.



"Podujatie otvárame ľuďom, ktorí budú chcieť prísť na spontánny a do veľkej miery neplánovaný výlet alebo žijú priamo v Žiline a budú sa chcieť zastaviť na časť programu," vysvetľuje programová riaditeľka Fest Anče Ivana Sujová. "Divákom, ktorí chcú mať istotu, že budú môcť pohodlne odsledovať filmový program, odporúčame uprednostniť online Fest Anču, kde budú mať na pozeranie filmov výnimočne k dispozícii viac času a väčší komfort," doplnila.



Filmový aj sprievodný program prinesie festival prostredníctvom španielskej online streamingovej platformy festhome.com. "Ako jedna z mála umožňuje premietanie nielen dlhometrážnych, ale a aj krátkych filmov. Zároveň ponúka vďaka najnovším internetovym technológiám vysokú kvalitu prenosu obrazu, čím posilní aj zážitok zo sledovania," zdôvodnila Sujová. Dodala, že filmy budú dostupné pre divákov zo Slovenska, ale v niektorých sekciách aj pre divákov z iných európskych krajín. Sledovať ich bude možné so slovenskými a anglickými titulkami.



"Filmy, ako aj väčšinu sprievodného festivalu bude možné si pozrieť ešte týždeň po premietaní, teda do 11. júla. Výnimkou budú koncerty, ktoré ostanú online len 24 hodín po odohraní," dodala Sujová. Organizátori ďalej upozorňujú, že k filmovému programu sa diváci budú môcť dostať aj cez www.festanca.sk. Sprístupnený bude pre držiteľov online festivalových akreditácií alebo jednorazových lístkov. Na internete bude možné sledovať aj časť sprievodného programu streamovaného zo Žiliny, dostupný bude bezplatne na Facebooku.



Tohtoročnou témou festivalu sú Tradície, ktoré bude možné sledovať online a v obmedzenej kapacite aj v Novej synagóge a na Stanici Žilina-Záriečie v riadnom festivalovom termíne. K dispozícii na mieste však tento rok nebude stanové mestečko, gastro zóna, workshopy ani iný servis a program, na ktorý sú návštevníci zvyknutí.