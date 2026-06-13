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Festival AMAVET predstavil 58 projektov žiakov základných škôl
Festival je súčasťou dlhodobých aktivít AMAVET-u zameraných na podporu neformálneho vzdelávania, rozvoj talentov a popularizáciu vedy a techniky medzi deťmi a mládežou.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) - Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) zorganizovala deviaty ročník celoslovenskej projektovej súťaže žiakov základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET. Finále súťaže sa uskutočnilo v piatok (12. 6.) v Bratislave a žiaci na ňom prezentovali spolu 58 projektov. TASR o tom v sobotu informovala Gabriela Kukolová z AMAVET.
Počas celodenného podujatia predstavilo svoje vedecké, technické a spoločenskovedné projekty 112 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Súťažiaci pracovali individuálne alebo v dvoj- až trojčlenných tímoch. Festival je určený žiakom základných škôl, ktorí sa zaujímajú o vedu, techniku, prírodu a objavovanie sveta.
Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivosť, kritické myslenie, bádateľské zručnosti a schopnosť prezentovať vlastné nápady a výsledky svojej práce. Mladí vedátori prejavili najväčší záujem o biológiu, spoločenské vedy a fyziku s astronómiou. Medzi prezentovanými projektmi nechýbali experimentálne práce, environmentálne riešenia, výskumy zamerané na zdravie, technické inovácie ani projekty reagujúce na aktuálne spoločenské výzvy.
Súťažné projekty hodnotila 28-členná odborná komisia zložená z vedcov, odborníkov z praxe, mladých výskumníkov a pedagógov. Pri hodnotení sa posudzovala odborná úroveň projektu, kreativita, originalita riešenia, kvalita prezentácie, tímová spolupráca a schopnosť súťažiacich obhájiť svoje výsledky počas rozhovoru s hodnotiteľmi.
„Festival štyroch živlov AMAVET každoročne potvrdzuje, že na slovenských základných školách vyrastá nová generácia mladých ľudí so záujmom o vedu, výskum a bádateľskú činnosť aj mimo školských povinností. Mimoriadne nás teší rastúca kvalita projektov aj schopnosť žiakov samostatne riešiť problémy a prezentovať svoje výsledky nielen pred komisiou, ale aj pred spolužiakmi,“ uviedla predsedníčka odbornej hodnotiacej komisie Michaela Kardohelyová.
Festival je súčasťou dlhodobých aktivít AMAVET-u zameraných na podporu neformálneho vzdelávania, rozvoj talentov a popularizáciu vedy a techniky medzi deťmi a mládežou.
Počas celodenného podujatia predstavilo svoje vedecké, technické a spoločenskovedné projekty 112 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Súťažiaci pracovali individuálne alebo v dvoj- až trojčlenných tímoch. Festival je určený žiakom základných škôl, ktorí sa zaujímajú o vedu, techniku, prírodu a objavovanie sveta.
Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivosť, kritické myslenie, bádateľské zručnosti a schopnosť prezentovať vlastné nápady a výsledky svojej práce. Mladí vedátori prejavili najväčší záujem o biológiu, spoločenské vedy a fyziku s astronómiou. Medzi prezentovanými projektmi nechýbali experimentálne práce, environmentálne riešenia, výskumy zamerané na zdravie, technické inovácie ani projekty reagujúce na aktuálne spoločenské výzvy.
Súťažné projekty hodnotila 28-členná odborná komisia zložená z vedcov, odborníkov z praxe, mladých výskumníkov a pedagógov. Pri hodnotení sa posudzovala odborná úroveň projektu, kreativita, originalita riešenia, kvalita prezentácie, tímová spolupráca a schopnosť súťažiacich obhájiť svoje výsledky počas rozhovoru s hodnotiteľmi.
„Festival štyroch živlov AMAVET každoročne potvrdzuje, že na slovenských základných školách vyrastá nová generácia mladých ľudí so záujmom o vedu, výskum a bádateľskú činnosť aj mimo školských povinností. Mimoriadne nás teší rastúca kvalita projektov aj schopnosť žiakov samostatne riešiť problémy a prezentovať svoje výsledky nielen pred komisiou, ale aj pred spolužiakmi,“ uviedla predsedníčka odbornej hodnotiacej komisie Michaela Kardohelyová.
Festival je súčasťou dlhodobých aktivít AMAVET-u zameraných na podporu neformálneho vzdelávania, rozvoj talentov a popularizáciu vedy a techniky medzi deťmi a mládežou.