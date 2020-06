Festival Atmosféra presunuli na rok 2021

Bratislava 6. júna (TASR) - Deviaty ročník festivalu Atmosféra, ktorý sa pravidelne koná v Hontianskych Nemciach, sa organizátori rozhodli presunúť na budúci rok. "Aj keď sa momentálna situácia v oblasti šírenia nového koronavírusu relatívne zlepšuje, pre hromadné podujatia nad tisíc osôb to počas roku nevyzerá priaznivo," uviedla pre TASR Gretka Pavlovová, organizátorka festivalu, ktorý prvý augustový víkend prináša hudbu, filmy, diskusie a ďalšie aktivity na zelenú lúku za Hontianskymi Nemcami.



Podujatie má kapacitu 2000 návštevníkov. "Podľa súčasných vyjadrení krízového štábu a potrebných hygienických opatrení, ako sú napríklad rozostupy medzi ľuďmi, vieme, že festival takéhoto rozmeru tento rok na lúke pri Hontianskych Nemciach nebude možné zorganizovať," komentovala Pavlovová rozhodnutie presunúť podujatie na 6. až 8. augusta 2021. Návštevníci, ktorí si už zakúpili vstupenky, ich môžu vrátiť a organizátor im dá peniaze, alebo si ich preniesť na budúci rok. Tí, čo si vstupenku ponechajú, podporia tým organizáciu festivalu.



Pavlovová nevylúčila, že prvý augustový víkend bude na lúke neďaleko viníc v Hontianskych Nemciach predsa s prívlastkom atmosférický. Organizátori premýšľajú nad tým, ako festival vytvoriť v menšom a inak. "Teraz je internet plný online vystúpení a my chceme ľuďom dopriať skutočný zážitok naživo, na našej lúke. Radi by sme aspoň nejako pomohli hudobníkom a dodávateľom, lebo táto situácia je veľmi náročná aj pre nich. A my si už leto bez Atmosféry naozaj nevieme predstaviť," naznačila s tým, že o ďalších krokoch budú verejnosť informovať priebežne.