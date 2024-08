Festival Cinematik bude venovať pozornosť rumunskej kinematografii

Piešťany 28. augusta (TASR) - Medzinárodný filmový festival Cinematik v rámci svojho programu každoročne venuje špeciálnu pozornosť súčasnej kinematografii niektorej konkrétnej európskej krajiny. V rámci 19. ročníka, ktorý sa v Piešťanoch uskutoční od 10. do 15. septembra, to bude rumunská kinematografia. TASR o tom informoval PR manažér festivalu Peter Konečný.



"Špeciálny priestor dostane jeden z najproduktívnejších a najoceňovanejších európskych režisérov dneška Radu Jude. Jeho retrospektívu by si návštevníci festivalu nemali nechať ujsť v sekcii Rešpekt," priblížil Konečný. Modernú rumunskú kinematografiu podľa jeho slov formuje aj viacero ďalších zaujímavých a celosvetovo uznávaných mien. V sekcii "Pod lupou: Rumunsko" si budú môcť diváci počas festivalu pozrieť to najlepšie z ich tvorby. Filmy z tejto sekcie sa môžu pochváliť uvedeniami a oceneniami na prestížnych filmových festivaloch po celom svete.



Devätnásty ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik prinesie výber domácich i zahraničných filmov, vrátane noviniek a premiér. Filmy budú rozdelené do viacerých sekcií, vrátane súťaže domácich dokumentárnych filmov Cinematik.doc. V rámci festivalu sa uskutočnia aj rôzne diskusie, workshopy, prednášky či koncerty.