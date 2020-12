Festival Doma dobre opäť upozorní na problémy ľudí bez domova

Bratislava 11. decembra (TASR) - Doposiaľ najpestrejší program ponúkne podľa organizátorov 7. ročník festivalu Doma dobre. Z hudobníkov vystúpia Dorota Nvotová, Fero Királi, Funny Fellows s hosťami a Ivan Šiller. Súčasťou podujatia s cieľom upozorniť na skutočné problémy ľudí bez domova, pre ktorých je zima kritickým obdobím, budú aj tanec, literatúra a debaty. Festival môžu záujemcovia sledovať v nedeľu 13. decembra od 14.00 h v live streame na YouTube a Facebooku festivalu Pohoda a Depaul Slovensko. TASR o tom informoval PR manažér Anton Repka.



Dodal, že festival je aj výzvou k podpore aktivít najväčšej nízkoprahovej nocľahárne v strednej Európe, ktorá v tomto roku oslavuje 15 rokov od svojho vzniku. Ľudia z nocľahárne sv. Vincenta de Paul majú jednoduché prianie: "Ako organizácia máme na naše výročie spolu s ľuďmi bez domova jediné želanie – prežiť túto zimu."



Festival odštartuje Katarína Zagorski. "V rámci Kilometrového tanca prevedie divákov každodennou cestou ľudí bez domova do nocľahárne z najbližšej zastávky MHD. Po nej vystúpi Dorota Nvotová spolu s Mariánom Slávkom a austrálskym basgitaristom Marcusom Dengateom," priblížil Repka. Zaznejú skladby z albumu More, nové veci z pripravovaného albumu Ten, ako aj piesne, ktoré Nvotová napísala v spolupráci s Milanom Lasicom. "Fero Király uvedie v sprchách nocľahárne diela Philipa Glassa, Robo Roth zarecituje Punkové verše a po ňom vystúpi medzi posteľami klientov nocľahárne Katarzia s piesňami z Antigony," avizujú organizátori program, v ktorom nechýbajú debata Zuzany Hanzelovej o problémoch ľudí bez domova s riaditeľom Depaul Slovensko Jozefom Kákošom: "Následne zahrá Ivan Šiller v online premiére piesne Mariána Vargu, ktoré zložil ešte ako žiak základnej umeleckej školy."



V závere koncertu sa predstavia Funny Fellows so skladbami z nového albumu Kto sa nehrá z kola von. Zhudobnené texty z rovnomennej zbierky básní Tomáša Janovica zaspievajú Csongor Kassai, Helena Krajčiová a ďalší hostia.