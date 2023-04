Festival Gorazdov Močenok sa bude konať na konci júla

Močenok 21. apríla (TASR) - V poradí 31. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok sa bude konať od 23. do 30. júla. Informovalo o tom nitrianske biskupstvo.



Záujemcovia o účasť na festivale sa môžu registrovať do 9. mája. "Divadelné súbory budú mať možnosť zapojiť sa do programu v sekcii súťažných alebo nesúťažných inscenácií. Ich predstavenia sa uskutočnia v termíne od 27. do 29. júla," pripomenulo biskupstvo.



Súčasťou podujatia bude aj odborný, kultúrny a duchovný program. Účastníci sa môžu zapojiť do tvorivých divadelných dielní, súťaží a ďalších sprievodných podujatí. "Tvorivé dielne sa budú konať od 26. do 28. júla," doplnili organizátori.