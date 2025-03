Festival Hory a Mesto premiéruje film o horolezkyni D. Štěrbovej

Bratislava 29. marca (TASR) - Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva Hory a Mesto premiéruje v sobotu celovečerný dokument Za oponou veľhôr. Rozpráva životný príbeh Diny Štěrbovej, ženy, ktorá zdolala osemtisícovku a postavila nemocnicu v Himalájach.



„Zachytáva životný príbeh horolezkyne, ktorá zdolala Čo Oju (8201 m) a neskôr zasvätila svoj život humanitárnej pomoci v odľahlom pakistanskom Baltistane. Vo veku 81 rokov sa vydáva na svoju poslednú misiu, no jej odkaz o sile odvahy a pomoci druhým zostáva," približuje film režisérky Hany Pinkavovej distribučná spoločnosť CinemArt SK, ktorá ho do kín prinesie 3. apríla.



Dina Štěrbová sa do histórie zapísala ako prvá žena na svete, ktorá v roku 1984 vystúpila na himalájsku osemtisícovku Čo Oju. „V čase, keď ženy na expedície brávali len výnimočne a podpora horolezeckých zväzov prakticky neexistovala, si Dina svoj sen vybojovala doslova vlastnými rukami - šila spacáky, búrala komíny, cvičila, plánovala a odmietala sa vzdať," uvádza k snímke distribučná spoločnosť.



Štěrbová sa napriek extrémnym podmienkam, osobným stratám a predsudkom nikdy nenechala zlomiť. No jej najväčšiu životnú výpravu nepredstavoval ani výstup na Čo Oju, ani ďalšia osemtisícovka Gasherbrum II, ale humanitárna misia v odľahlom pakistanskom Baltistane, kam sa opakovane vracala. "Vo výške 3500 metrov tu spolu s kolegom Vítězslavom Dokoupilom vybudovala nemocnicu, ktorá za 17 rokov zachránila stovky životov," dodáva distribučná spoločnosť.



Za oponou veľhôr podľa nej nie je len dokumentom o horolezectve, prináša intímny a vizuálne podmanivý portrét ženy, ktorá svoj život zasvätila pomoci druhým. Diváci môžu sledovať Dinu vo veku 81 rokov, ako sa naposledy vracia do Pakistanu, kde dohliada na fungovanie nemocnice a dokončuje výstavbu internátu pre deti z horských dedín. „Dina nie je len hrdinka, ale aj žena plná pochybností, ktorá sa pýta, či jej pomoc má zmysel. Práve táto ľudská rovina z nej robí výnimočný filmový charakter,“ hovorí Hana Pinkavová, režisérka filmu, ktorý prepája archívne zábery z expedícií so súčasným nakrúcaním v Himalájach aj Európe.



Slovenskú premiéru filmu uvedie Hory a mesto v sobotnom programe o 18.00 h. Po premietaní bude nasledovať diskusia s protagonistkou filmu a jeho režisérkou.



V poradí 25. ročník festivalu Hory a mesto sa koná v Bratislave, v nákupnom centre na ľavej strane Dunaja. V programe má 51 filmov a prednášky hostí, ktorí návštevníkom ponúkajú inšpiratívne príbehy. Širokú verejnosť môže osloviť aj pestrý sprievodný program. Festival potrvá do nedele 30. marca.