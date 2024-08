Festival Hudba Modre ponúkne klasickú hudbu aj jazz

Bratislava 11. augusta (TASR) - Občianske združenie Hudba Modre už 19 rokov organizuje lokálny festival s významom presahujúcim malokarpatský región. Prináša do malebného vinárskeho mesta klasickú hudbu a jazz v tej najvyššej kvalite. Počas troch dní od 16. do 18. augusta zaznie v Modre päť koncertov. TASR informovala PR manažérka Janka Dekánková.



Úvodný piatkový večer 16. augusta bude na nádvorí Kaštieľa v Modre patriť tohtoročnému jazzovému hosťovi. AMC Trio z Prešova je medzinárodne uznávaná jazzová zostava, ktorá spolupracuje so špičkovými svetovými jazzmanmi a ich albumy vychádzajú v zahraničných vydavateľstvách. Prezentuje sa vlastnými kompozíciami, v ktorých prekračuje rámec zaužívaných jazzových postupov, rytmov, harmónií a siaha po rôznych žánrových hudobných zdrojoch - populárnej či klasickej hudbe, folklóre a rocku.



V sobotu 17. augusta sa v novej sobášnej miestnosti na Štúrovej ulici predstaví najmladšia generácia nadaných adeptov umeleckých povolaní na Malom koncerte veľkých nádejí. Žiaci štyroch Základných umeleckých škôl z Modry, Bratislavy, Ivanky pri Dunaji a Devínskej Novej Vsi prestavia svoj talent aj usilovnosť. Potom ich vystrieda komorné teleso Stadlerovo klarinetové kvarteto. Česko-poľská zostava oslavuje tento rok 30. výročie od založenia a má za sebou množstvo domácich aj zahraničných spoluprác.



Nedeľné doobedie 18. augusta sú na programe Raňajky s komornou hudbou. Záverečný koncert festivalu v Nemeckom evanjelickom kostole predstaví českú husľovú legendu Františka Novotného, ktorý bude hosťom organizátora festivalu Bergerovho tria.