Festival letectva v Piešťanoch už o 30 dní

Foto: Slovenská letecká agentúra, s.r.o.

Piešťany 20. apríla (OTS) - Predposledný májový víkend bude v kúpeľnom meste na Váhu rušno. Už po tretí raz zaplavia ulice Piešťan desiatky účastníkov a návštevníkov jedinečnej leteckej šou – Festivalu letectva, ktorý sa uskutoční na piešťanskom letisku. V dňoch 20. a 21. mája budú môcť fanúšikovia leteckej techniky zažiť to, čo len tak niekde neuvidia. Organizátori vsadili na to, čo zanechalo po minulom roku u všetkých milovníkov lietania najväčšie dojmy. Chýbať nebude dronová, laserová, svetelná, pyrotechnická a nezabudnuteľná nočná letecká šou. Okrem toho pripravuje organizačný tím rozsiahly areál s novým konceptom zábavných a vzdelávacích atrakcií pre rodiny s deťmi.Už o mesiac ukážu na Letisku Piešťany svoje majstrovstvo pilotáže a dych berúce manévre fenomenálni piloti Zoltán Veres z Maďarska i Marek Choim z Poľska. Účasť potvrdil aj maďarský vrtuľník Mi-2, ktorého obratnosť predvedie cez deň i v noci pilot Imreh Lajos. Poľsko zastúpi Maciej Dominiak so svojím obratným vrtuľníkom Bo105 i jedinečná skupina paraglajdistov Flying Dragons, ktorá už v minulom roku zanechala v návštevníkoch FLP nezabudnuteľné zážitky. Českú republiku bude reprezentovať so svojím sólom Jan Rudzinskyj na stroji Jungmann D-EELE, všetkým dobre známy letecký akrobat, majster sveta leteckej série Red Bull Air Race Martin Šonka, ale aj akrobatická skupina Flying Bulls.hovorí, riaditeľ Festivalu letectva v Piešťanoch 2023.Slovenskú účasť zastúpi aj tradičný účastník leteckých podujatí, pilot Jozef Pivarči na legendárnom československom výcvikovom prúdovom lietadle L-29 Delfín. Festival letectva bude tento rok aj prezentáciou Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktoré sa na piešťanské letisko vrátia so statickými a dynamickými ukážkami leteckej techniky i techniky pozemných síl. Medzi stálice bude patriť aj Letka Ministerstva vnútra SR.dopĺňaNávštevníci sa môžu tešiť na štart desiatok svietiacich dronov, ktoré v sprievode hudby vytvoria na nebi rôzne dynamické tematické obrazce a symboly. Nočné nafukovanie a nasvecovanie teplovzdušných balónov je síce zložité, no v prípade priaznivých poveternostných podmienok nič nereálne. Letecký program bude pokračovať aj v nedeľu, 21. mája.Počas dňa si prídu na svoje milovníci lietania, ale predovšetkým najmenší návštevníci vďaka Detskému leteckému festivalu. V najväčšej hernej zóne s množstvom atrakcií a pestrým pódiovým programom si budete môcť vyrobiť niečo kreatívne v tvorivých dielňach, získate nové vedomosti v edukačnej zóne, zašportujete si alebo si len tak vychutnáte divadelné predstavenie.O zábavu sa po celý deň postarajú známi speváci a skupiny pre deti so svojimi koncertmi. Privítame Mira Jaroša, maliny JAM či Paci Pac. Vďaka spolupráci a podpore TTSK budú všetky atrakcie na letisku a v detskej zóne bezplatné.dopĺňa, trnavský župan.Nezabúdajte nás sledovať na webe festivalletectva.sk a na sociálnych sieťach FB, IG, YouTube. Vstupenky, ako aj zľavnené rodinné vstupy je možné zakúpiť si už dnes na www.festivalletectva.sk alebo cez predpredaj.sk