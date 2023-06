Festival Lodenica oslávi 25 rokov, na Zelenej vode vystúpi J. Nohavica

Bratislava 18. júna (TASR) - Najvýznamnejší folkový festival na Slovensku je na scéne 25 rokov a organizátori pripravili trojdňovú oslavu jeho výročia. Obľúbená Lodenica so skvelou atmosférou a koncertmi sa tento rok koná 31. augusta až 2. septembra na novom mieste. Fanúšikovia country, folkovej a rockovej piesne všetkých vekových kategórií sa stretnú v areáli na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom. Na Lodenici zahrá legendárny Jaromír Nohavica aj známa skupina Čechomor. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Verím, že priestory Zelenej vody nám budú slúžiť zase po dlhé roky. Dramaturgiu Lodenice sme pripravili na dvoch pódiách, takže po rokoch pôstu vám predstavíme interpretov aj na alternatívnej scéne, čo bude druhá veľká zmena. Táto scéna začína svoju produkciu už vo štvrtok 31. augusta a bude pokračovať aj ďalšie dva dni," hovorí dramaturg Lodenice František Grebeči.



Okrem Jaromíra Nohavicu a Čechomoru prídu prvá dáma českej country scény Věra Martinová, skupina Kamelot, prešovská formácia Hrdza, piešťanská legenda folkrockovej hudobnej scény skupina Slniečko, kapely Fleret, Poutníci a mnohí ďalší.



"Tento ročník Lodenice bude dvadsiatym piatym od jej založenia a bude sa niesť v slogane - Memorial legiend Lodenice, spomienka na kamarátov. Pri tejto príležitosti bude vo štvrtok 31. augusta na Veľkej scéne spomienkový koncert, kde zahráme a spolu si zaspievame piesne tých kamarátov, ktorí nám po desaťročia tvorili program Lodenice, ale už nie sú medzi nami. V tento deň sme sa rozhodli dať priestor aj Romanovi Horkému a skupine Kamelot, pretože je to jediný interpret, ktorý hral na všetkých ročníkoch Lodenice. Každý deň sa nám prestavia legendy našej muziky, ktoré spolu s nami tvorili program, rozdávali nám energiu a optimizmus do nášho života," dodáva Grebeči.