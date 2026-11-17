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Festival Nežná! prinesie oslavy do miest v SR aj v zahraničí
Oslavy 17. novembra sa tento rok uskutočnia aj v európskych mestách. Ide o Amsterdam, Berlín, Brusel, Krakov, Prahu a Zlín.
Autor TASR
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Odkaz Novembra ’89 si tento rok ľudia pripomenú sériou podujatí po celom Slovensku aj v európskych mestách. Návštevníkov čakajú občianske zhromaždenia, diskusie, koncerty, výstavy aj workshopy. Festival Nežná! prinesie oslavy 17. novembra do desiatok miest na Slovensku, ale aj v zahraničí. TASR o tom informovali organizátori podujatia.
Spojenie miest, obcí a aktívnych ľudí vystihuje ústrednú myšlienku festivalu. „V čase, keď sa spoločnosť čoraz viac rozdeľuje, je najdôležitejšie ukázať, že stále dokážeme stáť pri sebe. Viac než kedykoľvek predtým potrebujeme zažiť, že v tom nie sme sami, že okolo nás sú tisíce ľudí, ktorým záleží na láskavosti, rešpekte aj budúcnosti tejto krajiny,“ uviedol Erik Kliment z iniciatívy Chcem tu zostať.
V každom meste je program tvorený rukopisom miestnych organizátorov. Napríklad v Bratislave bude počas utorka program od dopoludnia až do večera pre rodiny s deťmi, študentov i seniorov. Oslavy budú sústredené na tri miesta, ktoré ponúknu celodenné kultúrne aj komunitné vyžitie.
Festival spája desiatky miest od západu na východ aj slovenské komunity za hranicami. Zhromaždenia, pochody, komunitné diskusie, premietania, výstavy a koncerty sa okrem Bratislavy konajú v mestách a obciach: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Čadca, Dolný Kubín, Humenné, Komárno, Košice, Kremnica, Krupina, Lučenec, Martin, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Piešťany, Poprad, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Šaľa, Trenčín, Trnava, Veľké Leváre, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina.
Organizátori trnavského OZ STREDA.info sa rozhodli otvoriť diskusiu o budúcnosti a hodnotách, ktoré z dnešnej spoločnosti postupne miznú. V Piešťanoch si udalosti z roku 1989 pripomenú spoločnými piesňami revolučného obdobia. Kľúčovým bodom programu bude diskusia o tom, čo všetko nám sloboda priniesla a ako s ňou narábame v súčasnosti, v ktorej vystúpia environmentalistka Natália Pažická a vedkyňa Dominika Fričová. Atmosféru osláv dotvorí večerný sviečkový pochod a koncert domácej kapely Cup of Tea.
V Lučenci bude oslavy 17. novembra sprevádzať viacdňový Festival slobody, ktorý prepojí históriu, divadlo aj hudbu. Program odštartuje 17. novembra spomienkovým zhromaždením. Občianska platforma Poprad za demokraciu odštartovala program už v predvečer sviatku, 16. novembra. Oslavy vyvrcholia priamo v utorok o 18.00 h občianskym zhromaždením na Mnoheľovej ulici.
V Šali si pripomenú miestne svedectvá z roku 1989, pripravená je aj debata o slobode. V Košiciach si žiaci druhého stupňa zo Základnej školy Jozefa Urbana pripomenú revolúciu vlastným pátraním v dobových fotografiách, letákoch a novinách. Získané poznatky prenesú na nadrozmerné puzzle, čím symbolicky ukážu, že aj v novembri 1989 bolo kľúčové spojenie mnohých jednotlivcov. V Bratislave budú oslavy sústredené na tri miesta, ktoré ponúknu celodenné kultúrne aj komunitné vyžitie.
Oslavy 17. novembra sa tento rok uskutočnia aj v európskych mestách. Ide o Amsterdam, Berlín, Brusel, Krakov, Prahu a Zlín.
Spojenie miest, obcí a aktívnych ľudí vystihuje ústrednú myšlienku festivalu. „V čase, keď sa spoločnosť čoraz viac rozdeľuje, je najdôležitejšie ukázať, že stále dokážeme stáť pri sebe. Viac než kedykoľvek predtým potrebujeme zažiť, že v tom nie sme sami, že okolo nás sú tisíce ľudí, ktorým záleží na láskavosti, rešpekte aj budúcnosti tejto krajiny,“ uviedol Erik Kliment z iniciatívy Chcem tu zostať.
V každom meste je program tvorený rukopisom miestnych organizátorov. Napríklad v Bratislave bude počas utorka program od dopoludnia až do večera pre rodiny s deťmi, študentov i seniorov. Oslavy budú sústredené na tri miesta, ktoré ponúknu celodenné kultúrne aj komunitné vyžitie.
Festival spája desiatky miest od západu na východ aj slovenské komunity za hranicami. Zhromaždenia, pochody, komunitné diskusie, premietania, výstavy a koncerty sa okrem Bratislavy konajú v mestách a obciach: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Čadca, Dolný Kubín, Humenné, Komárno, Košice, Kremnica, Krupina, Lučenec, Martin, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Piešťany, Poprad, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Šaľa, Trenčín, Trnava, Veľké Leváre, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina.
Organizátori trnavského OZ STREDA.info sa rozhodli otvoriť diskusiu o budúcnosti a hodnotách, ktoré z dnešnej spoločnosti postupne miznú. V Piešťanoch si udalosti z roku 1989 pripomenú spoločnými piesňami revolučného obdobia. Kľúčovým bodom programu bude diskusia o tom, čo všetko nám sloboda priniesla a ako s ňou narábame v súčasnosti, v ktorej vystúpia environmentalistka Natália Pažická a vedkyňa Dominika Fričová. Atmosféru osláv dotvorí večerný sviečkový pochod a koncert domácej kapely Cup of Tea.
V Lučenci bude oslavy 17. novembra sprevádzať viacdňový Festival slobody, ktorý prepojí históriu, divadlo aj hudbu. Program odštartuje 17. novembra spomienkovým zhromaždením. Občianska platforma Poprad za demokraciu odštartovala program už v predvečer sviatku, 16. novembra. Oslavy vyvrcholia priamo v utorok o 18.00 h občianskym zhromaždením na Mnoheľovej ulici.
V Šali si pripomenú miestne svedectvá z roku 1989, pripravená je aj debata o slobode. V Košiciach si žiaci druhého stupňa zo Základnej školy Jozefa Urbana pripomenú revolúciu vlastným pátraním v dobových fotografiách, letákoch a novinách. Získané poznatky prenesú na nadrozmerné puzzle, čím symbolicky ukážu, že aj v novembri 1989 bolo kľúčové spojenie mnohých jednotlivcov. V Bratislave budú oslavy sústredené na tri miesta, ktoré ponúknu celodenné kultúrne aj komunitné vyžitie.
Oslavy 17. novembra sa tento rok uskutočnia aj v európskych mestách. Ide o Amsterdam, Berlín, Brusel, Krakov, Prahu a Zlín.