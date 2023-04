Festival rozhlasovej hry 2023 pozná víťazov

Bratislava 28. apríla (TASR) - Festival rozhlasovej hry 2023, ktorý usporiadali RTVS a Trnavský samosprávny kraj 25. až 27. apríla, pozná svojich víťazov. Slávnostné finále sa konalo vo štvrtok (27. 4.) v Divadle Jána Palárika v Trnave. Naživo ho mohli počúvať poslucháči Rádia Devín. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský.



Odborná porota festivalu, ktorý ohodnocuje najlepších tvorcov a realizátorov rozhlasových hier a posilňuje záujem poslucháčov o "kráľovnú rozhlasových žánrov", posudzovala v treťom ročníku súťaže 32 prihlásených titulov v troch kategóriách.



V kategórii rozhlasových hier nad 45 minút zvíťazila rozhlasová hra Ivice Ruttkayovej Extrém. Zachytáva ženu, traumatizovanú domácim násilím, uprostred vzťahovej krízy. "Na jej pozadí ponúka autorka závažnú sondu do súčasnej spoločnosti. Sonda do života ženy sa odohráva v kontexte života ľudí z ulice. Autorka s nimi urobila množstvo rozhovorov, ktorých útržky sa objavujú aj v rozhlasovej hre," približuje RTVS víťaznú hru. Najlepší individuálny umelecký výkon v nej podľa poroty podala a ocenenie získala herečka Alena Pajtinková.



V kategórii rozhlasových hier do 45 minút zvíťazila dramatizácia prózy Františka Švantnera List na rozlúčku autorky Gabriely Alexovej. "Vytvorila adaptáciu, ktorá presahuje historický rámec predlohy a zdôrazňuje v dnešnej dobe, žiaľ, stále aktuálne existenciálne témy - násilie a tyraniu v privátnom aj spoločenskom živote (psychicky týraná žena, vojna)," zhodnotili porotcovia rozhlasovú hru, ktorá "je zaujímavá aj svojou formou, predovšetkým hereckými výkonmi ženských postáv a emocionálne pôsobiacim spracovaním".



V súvislosti s originálnym prístupom k rozhlasovému médiu v kategórii rozhlasových hier do 45 minút si odniesla Cenu za zvuk a tvorivú zvukovú prácu v hre Davida Vyhnánka a Markéty Bockovej z cyklu Naša zabudnutá klasika Masaryk a Slováci zvuková majsterka Ľubica Olšovská.



V kategórii Fórum mladých autorov zvíťazila rozhlasová hra Ivany Kováčikovej Malá dáma.



Cenu za originálny prístup k rozhlasovému médiu v kategórii Fórum mladých autorov odborná porota prisúdila Petrovi Pavlacovi a Dušanovi Kozákovi za supervíziu cyklu Fórum mladých autorov.



Slovenské literárne centrum udelilo cenu za dramatizáciu diela slovenského spisovateľa do rozhlasovej podoby Karolovi Horváthovi za scenár rozhlasovej hry Reštavrácia podľa prózy Jána Kalinčiaka.