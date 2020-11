Festival slobody bude v rozhlasovom vysielaní i na internete

Bratislava 8. novembra (TASR) - Festival slobody 2020 sa z dôvodu pandemickej situácie presúva do online priestoru. Tradičné súčasti programu sa neuskutočnia, ale diskusie budú vysielané v rozhlase alebo cez internet. TASR o tom informovala PR manažérka festivalu Andrea Púčiková.



Festival slobody sa začínal ako filmová prehliadka s programom pre študentov i verejnosť. Postupne do programu podujatia, ktoré organizuje Ústav pamäti národa (ÚPN), pribúdali diskusie, výstavy, divadelné predstavenia či koncerty, až sa z neho stal multižánrový medzinárodný festival. Jeho desiaty ročník ovplyvnili opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, diskusie či otvárací koncert budú vysielané naživo prostredníctvom rozhlasu či internetu.



Rad podujatí otvorí v pondelok 9. novembra Festival slobody pod Pyramídou a diskusia určená najmä študentom gymnázií a stredných odborných škôl, v ktorej historici priblížia Akciu K a Akciu R. "Po týchto násilných zásahoch komunistického režimu proti mužským a ženským reholiam, ktorými sa režim snažil zlikvidovať život v československých kláštoroch, nasledovali desaťročia tvrdého útlaku," poznamenala Púčiková k diskusii, ktorú bude naživo vysielať Rádio Devín od 9.00 h. Od 17.00 h si poslucháči môžu vypočuť slávnostný otvárací večer festivalu pod názvom Dve tváre disentu. "Prostredníctvom koncertu priblíži občiansky a náboženský disent v období komunistickej totality," priblížila koncert, na ktorom vystúpi pesničkár Edo Klena a skupina Kapucíni.



Oceňovanie umeleckých a dokumentárnych prác žiakov a študentov, ktorí sa zapojili do súťaže Klubu '89 na tému Naša nedávna história – Druhá svetová vojna, budú môcť záujemcovia sledovať 11. novembra od 10.00 h aj online. V programe uverejnia ukážky víťazných prác. Púčiková ďalej dodala, že diela žiakov a študentov základných, umeleckých a stredných škôl budú vystavené do 12. decembra v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Víťazné práce, najmä videá, sprostredkuje aj ÚPN.



Organizátor avizuje, že definitívny program festivalu bude závisieť od epidemickej situácie, preto pozýva záujemcov, aby sledovali stránku festivalslobody.sk, kde nájdu potrebné informácie a prípadné zmeny programu.