Festival STARMUS udelil ocenenia Ch. Nolanovi či D. Attenboroughovi

Bratislava 16. mája (TASR) - Prestížnu Medailu Stephena Hawkinga za vedeckú komunikáciu udelili v stredu v Bratislave v rámci vedeckého festivalu STARMUS filmárovi Christopherovi Nolanovi, hudobníčke Laurie Andersonovej, oceánografke Sylvii Earleovej a autorovi prírodopisných filmov Davidovi Attenboroughovi. TASR o tom informovali organizátori festivalu.



Toto ocenenie STARMUS udeľuje osobnostiam alebo skupinám, ktoré výnimočne ovplyvnili dostupnosť vedeckých poznatkov pre širokú verejnosť. Slávnostné odovzdávanie cien moderoval známy komik a propagátor vedy Robin Ince a ocenenie osobnostiam odovzdali zakladatelia festivalu Garik Israelian a Brian May. Medaila Stephena Hawkinga nesie meno jedného z najvýznamnejších vedcov 20. a 21. storočia.



Vyvrcholením festivalu bol koncert "Sonic Universe". Tohtoročnou hviezdou programu bola americká punk-rocková kapela The Offspring, popri ktorej vystúpili aj Laurie Andersonová či Tony Hadley.



Christopher Nolan je uznávaným filmárom, ktorého filmy ako "Interstellar" a "Tenet" ponúkajú podnety na zamyslenie a ich cieľom je vzbudiť záujem o vedecké témy. "Myslím si, že vzťah vedy a umenia je veľmi dôležitý. Užívam si, keď môžem ďalej komunikovať vedecké poznatky, ktoré som sa naučil od vedcov, a to, že pravda je niekedy zvláštnejšia ako fikcia," skonštatoval Nolan.



Ocenenou je aj umelkyňa a skladateľka Laurie Andersonová, ktorej inovatívna práca preklenula priepasť medzi umením a technológiou. Andresonová využíva experimentálne vystúpenia a multimediálne projekty na to, aby sprístupnila a spopularizovala zložité vedecké koncepty.



Ďalšou nositeľkou ceny je oceánografka Sylvia Earleová, ktorá zasvätila svoj život ochrane oceánov, čím výrazne zvýšila povedomie verejnosti o nich. "Som poctená, že môžem toto ocenenie prebrať v mene oceánov a odkomunikovať ich správu: Bez modrej nie je zelená. Bez oceána nie je život. Musíme ochraňovať oceány tak, ako keby od toho záviseli naše životy, pretože aj skutočne závisia," uviedla Earleová v ďakovnej reči.



Posledným tohtoročným nositeľom ceny je legendárny autor prírodopisných filmov David Attenborough, ktorý získal osobitné ocenenie za celoživotné dielo. Jeho dokumentárne filmy vzdelávajú ľudí už po desaťročia a vyzývajú ich, aby sa starali o planétu. Attenborough skonštatoval, že je poctený udelením ceny v Bratislave. "Efektívna vedecká komunikácia je v boji za záchranu prírody kľúčová," uviedol.



Cenu v minulosti získali osobnosti ako doktorka Jane Goodallová, podnikateľ Elon Musk, hudobník Jean-Michel Jarre, astrofyzik Neil deGrasse Tyson či skladateľ Hans Zimmer.