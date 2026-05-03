Festival Uprising 2026 hlási nové mená drum & bass a jungle scény
Festival Uprising aj tento rok potvrdzuje, že drum & bass bude na Zlatých pieskoch opäť patriť medzi najsilnejšie žánre.
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Prípravy na 19. ročník festivalu Uprising sú v plnom prúde a line-up sa postupne plní menami, ktoré potešia fanúšikov elektronickej hudby. Po potvrdení drum & bassovej ikony Andy C, jungle pioniera Congo Natty a priekopníckej Mandidextrous prichádza ďalšia vlna mien. Z Anglicka na bratislavské Zlaté piesky mieri 28. a 29. augusta hneď niekoľko umelcov. Hitmaker Bou, speváčka a performerka A Little Sound, jungle legenda Aphrodite a nekompromisný Deekline. TASR informoval PR manažér Sveťo Moravčík.
Festival Uprising aj tento rok potvrdzuje, že drum & bass bude na Zlatých pieskoch opäť patriť medzi najsilnejšie žánre. Jedným z najväčších ťahákov je Bou, producent a DJ, ktorý patrí medzi najvýraznejšie mená modernej drum & bassovej scény. Jeho tvrdé a zároveň tanečne chytľavé sety sú synonymom pre energiu, ktorá publikum okamžite rozpumpuje.
Výraznú drum & bassovú zostavu dopĺňa A Little Sound, ktorá si vybudovala meno ako speváčka, autorka aj performerka a patrí medzi najvýraznejšie nové tváre scény. Jej kombinácia živého vokálu, moderného drum & bass zvuku a silnej pódiovej energie prinesie výnimočné vystúpenie.
Už skôr zverejnené drum & bass a jungle mená ako Andy C, Congo Natty či Mandidextrous tak dostávajú ďalšie posily, ktoré jasne ukazujú, že Uprising 2026 bude patriť medzi najbassovejšie ročníky v histórii festivalu. Okrem moderného drum & bass zvuku festival nezabúda ani na jungle, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou britskej klubovej kultúry. Na Uprising 2026 prídu dve mená, ktoré tento žáner definovali.
S trochou nadsádzky sa dá povedať, že Aphrodite je pre jungle niečo ako Elvis alebo jeden z otcov zakladateľov. Je považovaný za priekopníka jungle scény a na Uprising prinesie svoj typický crowd-pleaser štýl, ktorý spája samplovanie nástrojov a klasických breakbeatov. Druhým jungle prírastkom je Deekline, ktorý je známy svojím tvrdým, často až zábavným prístupom k breakbeat a jungle zvuku.
Program Uprisingu tradične presahuje hranice jedného žánru a tento rok nebude výnimkou. Festivalovú účasť potvrdil aj Submatic, ktorý do line-upu prinesie špecifický elektronický sound pohybujúci sa na hrane bass music, reggae vplyvov a modernej klubovej dub produkcie.
Line-up 19. ročníka Uprising festivalu sa začína rysovať ako mimoriadne pestrý a silný. K už zverejneným Andy C, Congo Natty či Mandidextrous sa teraz pridávajú Bou, A Little Sound, Aphrodite, Deekline a Submatic, čím festival jasne ukazuje, že bassová scéna bude tento rok jedným z hlavných pilierov programu. Medzi hlavné hviezdy festivalu patria energická gypsy-punková smršť Gogol Bordello, jamajská extratrieda Protoje & The InDiggNation, reggae ikona Tiken Jah Fakoly a francúzska senzácia Dub Inc.
