Festival vody 2025 prináša súťažnú prehliadku projektov žiakov
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Vo Vodárenskom múzeu v Bratislave sa v utorok koná Festival vody 2025. Ide o súťažnú prehliadku projektov žiakov základných škôl (ZŠ) a osemročných gymnázií o vode. Podujatie organizuje Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) v rámci vzdelávacieho programu Modrá škola - voda pre budúcnosť.
„Cieľom festivalu je rozvoj vedomostí a znalostí detí o pitnej vode - jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody pre človeka a prírodu,“ priblížil hovorca BVS Matúš Stračiak.
Svoje práce odprezentuje 27 súťažných tímov (celkovo 88 žiakov) zo škôl v regióne pôsobnosti BVS, teda z celého Bratislavského a časti Trnavského a Trenčianskeho kraja. Súťažné tímy majú maximálne štyroch žiakov, ktorí si zvolili súťažnú tému pre svoj dvoj-, prípadne trojrozmerný projekt. Súťaží sa v dvoch kategóriách. V prvej sú žiaci 3. až 5. ročníka ZŠ a v druhej žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií.
Festival vody realizuje BVS od roku 2010.
