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Festival Živá gajdošská kultúra Hornej Oravy spojí štyri obce
Aktivitami festivalu budú odborné prednášky a prezentácie výroby gájd, komorné koncerty, výstavy, workshopy či gajdošské sväté omše.
Autor TASR
Námestovo 16. júla (TASR) - Hornooravské obce Oravská Polhora, Rabča, Rabčice a Sihelné spojí projekt Živá gajdošská kultúra Hornej Oravy, ktorý bude od štvrtka do nedele 19. júla prebiehať v jednotlivých obciach. Ako informoval organizačný tím podujatia, leitmotívom projektu je prepojenie generácií a obcí, pričom sa zameriava na prezentáciu, revitalizáciu a udržiavanie gajdošskej tradície.
Aktivitami festivalu budú odborné prednášky a prezentácie výroby gájd, komorné koncerty, výstavy, workshopy či gajdošské sväté omše. „Projekt otvárame vo štvrtok v miestnej knižnici v Rabči, kde si budeme čítať povesti o gajdošoch za účasti detí, pre ktoré sú pripravené aktivity a komorné koncerty na tému gajdošskej kultúry. V miestnom kostole sa uskutoční gajdošská svätá omša,“ priblížili organizátori.
Nasledujúci deň sa v Rabčiciach uskutoční svätá omša so sprievodom gájd. Uskutočnia sa aj odborné a praktické workshopy výroby gájd a komorný gajdošský koncert. „V sobotu Európske centrum gajdošskej kultúry v Oravskej Polhore vo svojich priestoroch ponúkne prehliadku a ukážku výroby gájd priamo v dielni a seminár zameraný na inováciu pri výrobe gájd. Pozrieme sa aj na výstavu výtvarných diel zo súťaže Gajdoši dnes,“ uviedli organizátori.
V nedeľu po slávnostnej gajdošskej svätej omši v Sihelnom bude program festivalu pokračovať podujatím Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou, kde návštevníkov čaká veľa aktivít viažucich sa na gajdošskú kultúru. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Aktivitami festivalu budú odborné prednášky a prezentácie výroby gájd, komorné koncerty, výstavy, workshopy či gajdošské sväté omše. „Projekt otvárame vo štvrtok v miestnej knižnici v Rabči, kde si budeme čítať povesti o gajdošoch za účasti detí, pre ktoré sú pripravené aktivity a komorné koncerty na tému gajdošskej kultúry. V miestnom kostole sa uskutoční gajdošská svätá omša,“ priblížili organizátori.
Nasledujúci deň sa v Rabčiciach uskutoční svätá omša so sprievodom gájd. Uskutočnia sa aj odborné a praktické workshopy výroby gájd a komorný gajdošský koncert. „V sobotu Európske centrum gajdošskej kultúry v Oravskej Polhore vo svojich priestoroch ponúkne prehliadku a ukážku výroby gájd priamo v dielni a seminár zameraný na inováciu pri výrobe gájd. Pozrieme sa aj na výstavu výtvarných diel zo súťaže Gajdoši dnes,“ uviedli organizátori.
V nedeľu po slávnostnej gajdošskej svätej omši v Sihelnom bude program festivalu pokračovať podujatím Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou, kde návštevníkov čaká veľa aktivít viažucich sa na gajdošskú kultúru. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.