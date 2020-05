Fiačan preveruje skutočnosti v otázke disciplinárneho stíhania Mamojku

Košice 5. mája (TASR) – Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan zatiaľ nerozhodol, či podá alebo nepodá návrh na začatie disciplinárneho konania proti ústavnému sudcovi Mojmírovi Mamojkovi v súvislosti s medializovanými informáciami o jeho sporných kontaktoch s obžalovaným podnikateľom Marianom K. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa ÚS Martina Ferencová.



"Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan citlivo vníma všetky medializované informácie týkajúce sa sudcu Mojmíra Mamojku a zastáva názor, že ku kvalifikovanému záveru o podaní či nepodaní návrhu na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi ústavného súdu možno dospieť len po dôslednom preverení každej, aj novej skutočnosti. Návrh na začatie disciplinárneho konania musí byť totiž riadne odôvodnený. Preto pokračuje v kontinuálnom, systematickom a dôslednom získavaní a vyhodnocovaní podkladov pre svoje rozhodnutie v danej veci," uviedla Ferencová.



Informovala ďalej, že "návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa subjekt oprávnený na jeho podanie dozvedel o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že sa sudca ústavného súdu dopustil disciplinárneho previnenia, alebo že u neho vznikla závažná skutočnosť, ktorá dôvodne znižuje dôstojnosť funkcie sudcu ústavného súdu, alebo ohrozuje dôveru v nezávislé a nestranné rozhodovanie ústavného súdu". Hovorkyňa 16. januára informovala, že predseda ÚS vykoná všetky úkony potrebné k prevereniu, či existujú dostatočné dôvody na disciplinárne stíhanie sudcu Mamojku. Stalo sa tak v súvislosti s výpoveďou Petra Tótha na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka. Tóth na súde deň predtým vyhlásil, že obžalovaný Marian K. v snahe dostať sa z väzby žiadal pomoc aj od Mamojku. Tóth mal ísť osobne za ním v lete 2018 a odniesť mu kópiu podania na ÚS. Ústavný sudca to odmieta a tvrdí, že za ním nikto nebol a nikto ho neovplyvňoval. Argumentuje aj tým, že senát ÚS, ktorého bol členom, v septembri 2018 odmietol ako zjavne neopodstatnenú sťažnosť Mariana K. týkajúcu sa jeho väzby.



Vo februári Denník N s odvolaním sa na policajné odpočúvanie informoval, že Mamojka si písal s Marianom K. v júni 2018, dva týždne pred jeho zadržaním políciou. Podnikateľ si so sudcom dohadoval termín stretnutia. Podľa reakcie Mamojku k stretnutiu nedošlo a v komunikácii zrejme išlo len o "nejakú obchodno-právnu radu".



Najnovšie v pondelok (4. 5.) viaceré médiá na základe správ z Threemy Mariana K. informovali, že podnikateľ sa pripravoval na stretnutie s Mamojkom na deň 14. júna 2018. Sudca stretnutie s ním popiera. Mariana K. zadržala polícia 20. júna 2018.