Fiačan sa ospravedlnil za únik informácie, na odstúpenie dôvod nevidí

Bratislava 6. marca (TASR) - Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan ubezpečuje, že on aj sudcovia ÚS konajú autonómne, nestranne a nekonajú pod tlakom. Ospravedlnil sa za únik informácie o rozhodnutí ÚS o pozastavení účinnosti časti novely trestných kódexov. Nemalo sa to podľa neho stať, no nepovažuje to za dôvod na odstúpenie z funkcie. Dodal, že záležitosť sa vyšetruje.



Fiačan ubezpečil, že sudcovia neposkytli informácie o rozhodnutí médiám ani iným osobám. Ohradil sa voči spochybňovaniu integrity sudcov ÚS, k čomu podľa jeho slov došlo ešte pred rozhodnutím súdu. Ohradil sa aj voči výrokom premiéra Roberta Fica (Smer-SD), tvrdí, že ÚS nepoprel svoju ustálenú judikatúru.



Predsedovi ÚS je ľúto, že došlo k predčasnému sprístupneniu informácie o rozhodnutí, vec má riešiť interný vyšetrovací tím. "V žiadnom prípade to však nepovažujem za dôvod, aby som odstupoval z funkcie predsedu Ústavného sudu. V predmetnej veci som zriadil interný vyšetrovací tím, aby sa analyzovali možné spôsoby úniku tejto informácie, či už z hľadiska technického alebo hľadiska zlyhania ľudského faktora," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii. O výsledkoch vyšetrovania bude informovať.



V tomto rozhodnutí podľa Fiačana nejde o prelomenie doterajšej judikatúry ÚS, pretože súd sa musel posunúť vo svojich doterajších záveroch v situácii, ktorá doteraz nebola pokrytá jeho rozhodovacou činnosťou. "Súd rozhodol, že aj nepublikovaný zákon, ktorého obsah už nemožno meniť, pretože bol autorizovaný tromi najvyššími ústavnými činiteľmi, síce nepublikovaný, ale svojím textom normatívnym obsahom ustálený právny predpis, je spôsobilým predmetom rozhodovania súdu o prijatí na ďalšie konanie a o návrhu na pozastavenie účinnosti," vysvetlil a zdôraznil, že je to možné len na tieto účely.



Rozhodnutie ÚS podľa Fiačana odzrkadľuje verejný záujem, preto má ÚS plné právo informovať verejnosť hneď po svojom rozhodnutí a nie je povinný čakať na doručenie účastníkom konania. Dodal, že ÚS konal rýchlo, pretože v prípade návrhu na pozastavenie účinnosti mu zákon káže konať bezodkladne.



Sudca spravodajca Peter Straka chce, aby sa verejnosť čo najskôr dozvedela, či skúmaný materiál je alebo nie je protiústavný, "Budeme merať čas skôr v týždňoch ako mesiacoch," uviedol.



Premiér v utorok (5. 3.) uviedol, že Fiačan by mal skončiť vo funkcii. Niekto podľa neho musí niesť zodpovednosť za medializáciu rozhodnutia súdu predtým, ako bolo doručené dotknutým stranám. Nevylúčil ani novelizáciu zákona o Ústavnom súde v oblasti lehôt na rozhodnutie o merite veci.