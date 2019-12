Fiačan: Snahou je znížiť priemernú dĺžku konania pred Ústavným súdom

Košice 30. decembra (TASR) – Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu (ÚS) bola, je a bude mojou prioritou. V rozhovore pre TASR to povedal predseda ÚS Ivan Fiačan. Procesy sú podľa neho nastavené tak, aby sa v čo najkratšom čase znížila priemerná dĺžka konania pred ÚS. Zároveň vyzdvihol, že po úspešnej voľbe kandidátov na ústavných sudcov a menovaní nových šiestich sudcov ÚS v októbri tohto roku je plénum plne obsadené a ÚS tak môže vykonávať rozhodovaciu činnosť bez obmedzení.



-Ako hodnotíte končiaci sa rok z pohľadu ÚS? Čo bolo najdôležitejšie? Aký dôsledok mal na ÚS neúplný počet sudcov počas dlhšieho obdobia?-



Rok 2019 bol pre ÚS rokom zmien. Dňa 16. februára 2019 sa skončilo funkčné obdobie deviatim z 13 sudcov ÚS. Do 17. apríla 2019 vykonávali rozhodovaciu činnosť iba štyria z 13 sudcov ÚS. Po mojom menovaní do funkcie predsedu ÚS som cítil veľkú zodpovednosť za túto dôležitú inštitúciu a jej bezproblémový chod, čo ma viedlo k tomu, aby som vystúpil v Národnej rade Slovenskej republiky a apeloval na poslancov, v ktorých rukách bola voľba na kandidátov na sudcov ÚS. Som nesmierne rád, že po úspešnej voľbe kandidátov na ústavných sudcov a následnom menovaní nových šiestich sudcov ÚS je plénum plne obsadené a my môžeme dôsledne vykonávať rozhodovaciu činnosť bez obmedzení.



-Ako je to s počtom prijatých podaní a vybavených vecí na ÚS za tento rok?-



Od 1. januára do 10. decembra 2019 evidujeme viac ako 2200 došlých podaní - návrhov a sťažností. V sledovanom období ÚS vybavil viac ako 1400 podaní. Z celkového počtu viac ako 1400 nevybavených podaní evidovaných na ÚS k 10. decembru 2019 je nevybavených 38 podaní, o ktorých sa rozhoduje v pléne ÚS. Toto vysoké číslo je dôsledkom neúplného zloženia pléna Ústavného súdu v období od 16. februára do 10. októbra 2019.



-Aká je funkčnosť a chod ÚS v súčasnosti, po obsadení všetkých postov sudcov?-



Po doplnení chýbajúceho počtu sudcov ÚS sa všetky dovtedy nepridelené spisy prerozdelili a zvýšil sa počet vybavených vecí. V období 1. januára – 10. októbra 2019 sa vybavilo viac ako 1000 vecí, k 10. decembru 2019 je to číslo vyššie. Vybavili sme 1453 návrhov a sťažností.



-S akými cieľmi či prioritami vstupujete do nového roka, čo by ste chceli prípadne zmeniť? Aké najvážnejšie podnety bude musieť ÚS riešiť?-



Prioritou pre mňa bola, je a bude rozhodovacia činnosť ÚS. V pléne sme schválili dva dôležité dokumenty – spravovací a rokovací poriadok a rozvrh práce na rok 2020, ktorými sa budeme riadiť. Ku každému návrhu sme dosiaľ pristupovali a i naďalej budeme pristupovať individuálne, s náležitou odbornou starostlivosťou. Procesy sú nastavené tak, aby sa v čo možno najkratšom čase znížila priemerná dĺžka konania pred ÚS. Pokiaľ ide o transparentnosť a ústretovosť v informovanosti verejnosti – upravili sme komunikáciu ÚS s médiami, ktorú po novom zabezpečuje hovorca ÚS, inak predseda ÚS, predseda príslušného senátu alebo ním poverený sudca, spravidla sudca spravodajca.



-V akom stave je sťažnosť Štefana Harabina na prezidentské voľby, kedy by mohlo padnúť rozhodnutie?-



Termín rozhodovania v predmetných veciach dosiaľ nariadený nebol. O meritórnom rozhodnutí v predmetných veciach bude ÚS informovať verejnosť prostredníctvom tlačových správ v súlade s doterajšou praxou.