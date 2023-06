Fiala: ČR a SR čelia podobným výzvam, mali by si vymieňať skúsenosti

Praha 12. júna (TASR) - Česko a Slovensko sú priemyselné krajiny, ktoré čelia podobným výzvam. Je preto dobré, aby si vymieňali skúsenosti v oblasti vzdelávania a výskumu. V pondelok to uviedol český premiér Petr Fiala na česko-slovenskej konferencii s názvom Strategické riadenie vedy na národnej a inštitucionálnej úrovni, ktorú hostil Stredoeurópsky technologický inštitút (CEITEC) v Brne, informuje spravodajkyňa TASR.



"Obe krajiny máme nielen spoločnú historickú skúsenosť, ale aj mnohé podobné charakteristiky – sme priemyselné krajiny a musíme reagovať veľmi podobne na výzvy, ktoré pred nami stoja, vrátane výziev, s ktorými sa musí vyrovnávať naša veda, výskum a inovatívne prostredie," uviedol Fiala.



Patriť medzi najviac priemyselné krajiny v Európe má podľa neho výhody aj nevýhody. Je nutné neustále reagovať na rýchlejšie premeny vo svetovej ekonomike. "Na tieto zmeny síce reagujeme, ale nie tak rýchlo, aby sme s tým mohli byť spokojní," povedal predseda českej vlády s tým, že hoci ČR v niektorých odboroch dosahuje výborné výsledky, celkovo zaostáva za krajinami západnej a severnej Európy.



Konferencia podľa neho hľadá odpoveď na to, ako vytvoriť také prostredie, v ktorom sa darí špičkovému výskumu. "Je to nielen ústredná otázka nášho stretnutia, ale aj základná podmienka úspechu ako pre ČR, tak aj pre Slovensko," povedal premiér. Podľa jeho slov je dôležité, aby vo vede existovala veľká miera autonómie. "Štát, samozrejme, neriadi vedu. Ale má dobre manažovať podporu výskumu," spresnil.



Generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority Úradu vlády SR Michaela Kršková podľa stanice ČT24 ocenila možnosť vypočuť si rôzne stratégie a učiť sa z českej praxe, ktorá je podľa nej rozvinutejšia. Slovenskí predstavitelia tiež hovorili o tom, že plánujú komplexnú zmenu prístupu k financovaniu a hodnoteniu vedy.



Cieľom spoločnej česko-slovenskej konferencie je, aby si zástupcovia oboch krajín vymenili skúsenosti v oblasti strategického riadenia výskumu. "Chceme vytvoriť príležitosť pre vzájomnú inšpiráciu, prinášať zmysluplné a hodnotné riešenia a rozvíjať kultúru a prosperitu vedeckých inštitúcií v ČR a SR," spresnili organizátori zámer konferencie.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)