Fiala: Rozvoj vzťahov medzi Českom a Slovenskom je veľmi dôležitý

Praha 26. júna (TASR) - Český premiér Petr Fiala ocenil, že prezident SR Peter Pellegrini zamieril podľa tradície na svoju prvú zahraničnú cestu do Českej republiky. Rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a Českom je podľa Fialu nesmierne dôležitý. Napísal to na sociálnej sieti X po spoločnom stretnutí v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Som rád, že slovenský prezident Peter Pellegrini zamieril, podľa najlepších tradícií, na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu práve do Prahy. Rozvoj vzťahov medzi našimi krajinami je nesmierne dôležitý," napísal predseda českej vlády.



Podľa českého úradu vlády je Slovensko pre ČR kľúčovým partnerom. "Spájajú nás nielen desiatky rokov spolužitia v rámci jedného štátu, ale aj pokračujúce väzby vo všetkých oblastiach súkromného aj spoločenského života. Verím preto, že budeme spoločne pokračovať v podpore mnohostrannej česko-slovenskej spolupráce s pozitívnymi dôsledkami pre občanov oboch krajín," povedal podľa úradu vlády Fiala.



Politici rokovali aj o obrannej spolupráci či posilnení energetickej bezpečnosti. Fiala pripomenul, že Česko sa podieľa na ochrane slovenského vzdušného priestoru. Spoluprácu v oblasti obrany by podľa neho mohli posunúť spoločné projekty, napríklad možnosť zdieľania nákladov pri zaobstaraní bojových vozidiel pechoty CV-90.



Pellegrini sa v Prahe popoludní stretol aj s podpredsedom Senátu Jiřím Drahošom. Podľa neho si politici potvrdili, že slovenský a český národ k sebe majú veľmi blízko a zároveň sú pevnou súčasťou EÚ a NATO. "Verím, že takto k tomu budú pristupovať aj ostatní slovenskí politici," podotkol Drahoš na sociálnej sieti X.



Predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová, s ktorou sa slovenský prezident tiež stretol, okrem potvrdenia dobrých vzťahov oboch krajín vyzdvihla otvorenú debatu o témach, v ktorých sa ich pohľady líšia.



Pellegrini v stredu absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii hlavy štátu. Popoludní odletel do Bruselu, kde sa ešte večer stretne so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)