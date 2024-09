Fico: Desať miliárd z fondu EÚ pomôže pri náprave škôd po povodniach

Vroclav 19. septembra (TASR) - Desať miliárd eur z kohézneho fondu Európskej únie pre krajiny postihnuté záplavami považuje premiér SR Robert Fico za "obrovskú pomoc". Výrazne to podľa neho prispeje k náprave škôd, ktoré vznikli v štátoch strednej Európy v posledných dňoch. Uviedol to po stretnutí šéfov vlád štyroch krajín s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v poľskom Vroclave, informuje osobitný spravodajca TASR.



Podľa Fica Slovensko, Česko, Poľsko a Rakúsko ešte pred týmto návrhom von der Leyenovej požiadali eurokomisiu o väčšiu mieru flexibility pri využívaní fondov EÚ v súvislosti so záplavami.



"Nepamätám si, od momentu, keď som prvýkrát navštívil mítingy na úrovni EÚ, že by taká krátka schôdzka priniesla také dobré výsledky," skonštatoval slovenský premiér v súvislosti s rokovaním, ktoré hostil poľský premiér Donald Tusk a zúčastnili sa na ňom aj predseda českej vlády Petr Fiala a rakúsky kancelár Karl Nehammer.





















(osobitný spravodajca TASR Samuel Randík)