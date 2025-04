Fico a Plenkovič hovorili o plyne, ocenili posilnenie spolupráce

Záhreb 16. apríla (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico v stredu v Záhrebe vyzval predsedu chorvátskej vlády Andreja Plenkoviča, aby podporil obnovu tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu. Poďakoval sa za možnosť odoberania skvapalneného zemného plynu (LNG) cez terminály na chorvátskom ostrove Krk, no v súčasnosti je to podľa jeho slov pre Slovensko drahšia možnosť, informuje osobitný spravodajca TASR.



Fico opäť zdôraznil, že Slovensko nemá problém s pokrytím domácej spotreby, ale stráca na poplatkoch za tranzit cez slovenské územie. „Obnovenie toku plynu cez Ukrajinu by malo byť v záujme celej Európskej únie, samozrejme aj Slovenska,“ spresnil.



Návšteva Chorvátska je podľa jeho názoru potvrdením výborných vzťahov medzi oboma krajinami. Fico sa poďakoval za prijatie slovenskej delegácie v Záhrebe a tiež za slovenských turistov, ktorí tam každoročne prichádzajú na dovolenku. „Chcem poďakovať za pohostinnosť, ktorá je pre vás typická,“ skonštatoval a ocenil tiež podporu slovenskej menšiny žijúcej v Chorvátsku.



Fico a Plenkovič sa počas rozhovorov zhodli na viacerých otázkach vrátane potreby posilňovať vzájomný obchod, spolupráce v oblasti nelegálnej migrácie či potrebe podporovať postavenie kohéznej a poľnohospodárskej politiky vo viacročnom finančnom rámci EÚ. Premiéri ocenili zlepšenie hospodárskej výmeny medzi oboma krajinami, ktorá podľa Plenkoviča presahuje 1,5 miliardy eur.



Chorvátsko je veľmi dôležité pri ochrane schengenskej hranice, a to zo strany Bosny a Hercegoviny, zdôraznil Fico. Preto podľa jeho slov ponúkol Plenkovičovi priamu podporu – poskytnutie technickej, materiálnej a ďalšej pomoci.



Obaja premiéri naznačili, že sa nezhodujú vo všetkých aspektoch, no obaja si podľa vlastných slov želajú čo najskoršie ukončenie bojov na Ukrajine a mier.



Krajiny plánujú spolupracovať aj v oblasti kultúry. Plenkovič na tlačovej konferencii oznámil podpísanie programu spolupráce medzi ministerstvami kultúry na roky 2025 – 2029. Premiéri diskutovali tiež o možnom posilnení spolupráce v oblasti zbrojného priemyslu.



Fico pripomenul, že členstvo v EÚ bolo pre Slovensko mimoriadne prospešné, „z toho dôvodu je SR veľkým zástancom rozširovania“ a toho, aby krajiny, ktoré spĺňajú podmienky, boli čo najskôr prijaté do bloku.



Slovenský premiér sa v Záhrebe stretne aj s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom a predsedom tamojšieho parlamentu Gordanom Jandrokovičom. Premiéra sprevádza na ceste aj šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.







